La ‘jefa’ contra la que ha cargado Patricia Conde tras ‘MasterChef Celebrity’ responde a sus acusaciones

MasterChef Celebrity 7 ha terminado rodeado de polémica. Patricia Conde era una de las favoritas para ganar porque su paso por el talent nos había descubierto a una actriz que todo la tamiza a través del humor.

Convencía y por eso, tras su primera expulsión, fue repescada y llegó a la semifinal. Ella puso mucho empeño en mejorar y aprender a cocinar cada vez mejor. Pero no fue suficiente porque fue eliminada en una semifinal donde el jurado habló de decepción al juzgar su comportamiento en su último cocinado.

Fue eliminada dando paso a la final a Manu Baqueiro, aunque finalmente fue Lorena Castell la que se alzó con el premio. Y acudió a las redes sociales para hablar del bloqueo que sufrió bajo tanta presión fruto del cansancio acumulado.

Nueva versión

Pasadas unas horas editaba ese texto para introducir un nuevo párrafo bastante crítico con el programa: ““Ah, y otra cosa, jefa, dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan, ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo. ‘Pero tranquilo que no van a ser muy duros’”.

Pero no se quedaba ahí y también habló de drogas: “Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”.

No dudó en sacar a la luz las renuncias que tuvo que hacer por el programa: “Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar A todo tren 2, que es lo que quería, y así lo hice… Mi cocinado era un poco lento, pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas. Además, había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo”.

La respuesta

Unas duras palabras que volvió a editar, una hora después de compartirlas, para volver al texto y tono original. Pero sus palabras ahí quedan y esa jefa a la que se refería, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, la productora de MasterChef y Maestros de la costura, ha roto el silencio.

Ha acudido a twitter para compartir un comunicado en el que se niegan todas las acusaciones vertidas por Conde y asegura que son comentarios que atentan contra el honor del equipo del programa y sus concursantes.

Está claro que la guerra ha estallado. Veremos si a partir de ahora y tras haber abierto brecha Patricia, salen más voces discordantes que cuentan lo que no vemos en pantalla.