Taylor Swift, preparada para dirigir su primera película original

A Taylor Swift dirigir sus propios videoclips se le ha quedado pequeño. Ella quiere más. Después de debutar desde la dirección cinematográfica por todo lo alto con All Too Well: The Short Film, presentando el cortometraje en algunos festivales de cine de renombre, como el de Toronto, la cantante está preparada para dirigir su primer largometraje basado en un guion original escrito por ella misma.

La productora Searchlight Pictures daba el titular ayer mismo: Swift hará su debut como directora de largometrajes para el estudio con una película, aún sin nombre, para la cual ha escrito el guión original. Del mismo modo, aún no hay información ni sobre la trama principal ni sobre los personajes.

De acuerdo con los presidentes de la compañía, David Greenbaum y Matthew Greenfield, Taylor es "una artista y una narradora única en su generación. Es toda una alegría y un absoluto privilegio colaborar con ella a la vez que se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo".

Esta noticia no nos pilla del todo por sorpresa, porque hace unos meses, cuando presentó su corto en el Tribeca Film Festival, la estrella internacional ya dejó caer lo emocionante que sería trabajar en una producción de larga duración. "Sería tan fantástico escribir y dirigir un largometraje [...] No lo veo más grande en términos de escala. Me encantó hacer una película tan íntima con un equipo relativamente pequeño, solo un grupo realmente sólido de personas en las que confiaba", reveló.

Hasta Guillermo del Toro, director de La forma del agua (film producido por Searlight Pictures), también ha querido expresar su admiración por la intérprete de Midnights. "Es una directora muy consumada, es increíblemente elocuente y profunda sobre lo que está tratando de hacer y lo que hará", declaró a W Magazine cuando le preguntaron si era swiftie. "Tengo la mayor admiración por ella; tuvimos una de las conversaciones más estimulantes y gratificantes", añadió.

En esta entrevista, además, contó que ambos tienen afición común por los cuentos de hadas y el regalo que le hizo: "Su interés por las fábulas y los mitos y los orígenes de los cuentos de hadas es bastante profundo. [...] Le di algunos libros que pensé que serían interesantes para ella, entre ellos, muy importante, un libro que me fue útil para crear El laberinto del fauno llamado La ciencia de los cuentos de hadas, que codifica y habla sobre la tradición de los cuentos de hadas".