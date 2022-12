Taylor Swift comparte con sus fans el detrás de las cámaras de 'All Too Well: The Short Film'

Hace algo más de un año, el 12 de noviembre de 2021, Taylor Swift daba un paso más en su odisea de regrabar sus seis primeros discos lanzando al mercado y las plataformas digitales Red (Taylor's Version), que una década después del lanzamiento original añadía nueve canciones inéditas más y la versión de 10 minutos de uno de los temas más importantes de su carrera: All Too Well.

La canción, tan importante para ella como para sus fans, que la habían hecho suya a lo largo de los años, adquiría en esta nueva etapa la categoría de single con el lanzamiento del primer cortometraje dirigido por la artista, All Too Well: The Short Film. Protagonizado por Dylan O'Brien y Sadie Sink, los dos actores se ponían en la piel de una pareja con una importante diferencia de edad en la que reflejaban la corta pero intensa relación de la que Taylor Swift habla en su canción, poniendo delante de las cámaras sus propias experiencias vividas junto al actor Jake Gyllenhaal.

Un año después y una larga lista de premios que han reconocido el trabajo de la de Tennessee como directora, Taylor Swift decidía compartir con sus fans un vídeo que recoge el proceso de rodaje del corto, así como las imágenes en las que podemos ver a la cantante de Midnights moverse como pez en el agua en el campo de la dirección.

La llegada a la casa familiar, la excursión al campo o la cena con los amigos donde verdaderamente empiezan los problemas son algunas de las escenas de las que hemos podido ver su proceso de creación, comprobando el talento tanto de Taylor como de los protagonistas a la hora de poner en imágenes esta historia de amor destinada al fracaso.

"Las primeras semillas de este corto fueron plantadas hace más de 10 años, y nunca olvidaré los momentos detrás de las cámaras del rodaje. Le debo todo a Sadie Sink, Dylan O'Brien, mi increíble directora de fotografía Rina Yang y a mi productor Saul Germaine. También quiero dar las gracias a todos nuestros figurantes y equipo que hicieron posible que esta historia cobrase vida de forma tan natural. Amé cada segundo del rodaje y siempre lo recordaré. Demasiado. Bien." publicaba la cantante a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 235 millones de seguidores.

¿Qué será lo próximo para este pequeño gran proyecto de la cantante? Lo cierto es que Taylor Swift podría ser nominada a los Oscar por su cortometraje, pero para que esto llegue, como siempre, todavía tenemos que esperar.