Javi Redondo ya ha apostado por un negocio tras su salida de ‘La isla de las tentaciones’

Posiblemente muchos no conocieran a Javi Redondo antes de su entrada en La isla de las tentaciones. Llegó al programa para ver si podía resolver el problema de dependencia que tiene de su novia, Claudia Martínez.

Ella dejó claro que quería ver su comportamiento cuando ella no está con él. Quería verle disfrutar y conocer a otras personas porque tenía la sensación de que el bienestar de su chico dependía completamente de ella y sentía demasiada responsabilidad.

Y no, las cosas no están yendo como esperaban. Ella no está muy conforme con el comportamiento de su chico, incapaz de abrirse a la gente con la que está conviviendo en su villa. Y sí, se ha sentido muy libre junto a Álvaro Boix, el tentador que ha logrado poner su relación en jaque.

De hecho, el beso entre ellos y el hecho de que hayan compartido cama, aunque solo sea para dormir, ha provocado en Javi la decisión de dar por finiquitada su relación. Siente decepción por su pareja y no tiene claro si podría perdonarle la traición.

De jugador de pádel a empresario

Antes de entrar en la isla era jugador profesional de pádel, aunque en el último año no haya competido. Sí lo hizo durante siete años en el World Padel Tour, el campeonato más importante de mundo de este deporte. Si buscamos en el ranking mundial, podemos encontrar a Javi en el puesto 680.

Parece que, tras su paso por el programa, en lugar de volver al deporte, ha optado por desarrollar su faceta de emprendedor y ya tiene nuevo negocio. Y no tiene que ver con la noche, ni con la televisión.

Por lo visto se ha buscado un socio amigo para regentar un karting en Tordesillas (Valladolid). Un lugar para ir a divertirse con los amigos o familiares y en el que, además, se pueden celebrar todo tipo de eventos. Eso sí, parece que el que estará al pie del cañón será Rubén Casado. "Él es el que estará allí, cuidándoos cuando vayáis. ¡Espero que lo disfrutéis!", informaba en sus stories.

Y parece que piensa tomárselo en serio porque ha retomado los estudios y tiene intención de especializarse en gestión deportiva que le permitirá dar lo mejor de sí mismo en negocios como este al que ha puesto muchas ganas y trabajo, aseguraba.

El programa está a punto de acabar y será entonces cuando podremos comprobar si este negocio lo emprende con Claudia a su lado o ya en solitario.