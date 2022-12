‘El debate de las tentaciones’ ya no se emite los lunes: Nueva hora y día para Sandra Barneda

Nos habíamos acostumbrado a ver los debates de La isla de las tentaciones cada lunes. Una manera de empezar la semana cotilleando un poco sobre los más y los menos que se viven en las diferentes villas. Pero este lunes, no podremos hacerlo.

Sandra Barneda ya lo anunciaba la semana pasada. El debate de las tentaciones cambia de día y hora. Esta semana podremos seguirlo el martes, a partir de las 22.45 horas en Cuatro.

“Paola llega el próximo martes a El debate de las tentaciones, pero no será la única, Álvaro estarán en directo para responder a sus frentes abiertos y una invitada que lo ha dinamitado todo viene dispuesta a revolucionar este plató”, anunciaba la presentadora.

Dos invitados con mucho que contar

Paola llegará para hacer balance de su paso por el programa. Ya ha pasado por plató su chico, Andreu Martorell. Estuvo en plató presentando Tentadora, la canción que le compuso a Cristina Saavedra, la chica de su villa con la que encontró más conexión.

Lo que no sabemos es si Paola y Andreu siguen juntos. Aunque él no ha hecho ningún movimiento en falso y ha respetado a su chica en todo momento, ella no para de sacar pegas a su concurso. Veremos si ahora, que ha pasado el tiempo y está teniendo la oportunidad de ver lo que realmente sucedía en las villas, lo está viendo de otra manera.

Eso sí, no nos podrá desvelar si siguen juntos, para saberlo tendremos que esperar a la hoguera final. Aunque ellos han sido la única pareja que tuvo la oportunidad de reencontrarse durante la experiencia. Él aprovechó el momento para recordarle lo mucho que la quería. Ella, sin embargo, estuvo en plan reproche, algo que él no llegó a entender. Tal vez, este martes explique aquella actitud.

En cuanto a Álvaro, él sí que tiene motivos para dar explicaciones. Entró como soltero vip y ya lo hizo dando caña. Soltó delante de todos que Laura Casabela le había sido infiel a Mario González con él. Luego puso sus ojos en Claudia Martínez, la novia de Javi Redondo que se dejó seducir con mucha facilidad.

Aunque siempre mantuvo las dudas entre lo correcto y lo no correcto por lo mucho que quería a su chico, finalmente acabó besándose con su soltero. Tampoco sabemos si sigue con él, rehízo su relación con Javi o sigue adelante sola. Veremos qué tiene que decir Álvaro al respecto y si siente el daño que le causaron a Javi.

Paola y Álvaro se enfrentarán a todos sus frentes abiertos 💥



👉 El martes, a las 22:45 en @Cuatro https://t.co/eS3tZQTpJL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 9, 2022

Respecto a la tercera invitada, todavía no tenemos muy claro a quién se refería Sandra Barneda. Este martes lo podremos comprobar.