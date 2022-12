A Samuel Chávez (‘La isla de las tentaciones’) le preguntan si tendría algo con Mario González y responde

La isla de las tentaciones ha dejado en esta quinta edición a la villa de los chicos como la de los buenos y la de las chicas, como la de lujuria y maldad. Es lo que tiene cuando se expone uno a la opinión de la audiencia. Aunque lo cierto es que en ambas villas se han dejado llevar sin pensar mucho en sus parejas.

El caso es que, si nos centramos en Villa Paraíso, hemos visto muchas lágrimas. Los chicos no han llevado muy bien las imágenes de sus chicas. Samuel Chávez ha tenido que ver cómo su chica, Tania Deniz, se iba acercando cada vez más a Hugo Paz con el que ha acabado besándose. No olvidemos que él, no sabemos si por venganza, ha terminado en la cama con Elena.

Mario González se enteró en el programa de que su chica, Laura Casabela, le había sido infiel fuera de la isla con Álvaro Boix. Y dentro, con Adrián. Él tampoco ha estado quieto y terminó liado con Valeria en la isla. Ambos se reencontraron y se arrepintieron, pero de poco sirvió.

Javi Redondo es el que más ternura ha despertado al verle sufrir por el comportamiento de Claudia Martínez que se ha sentido liberada tras dejarse llevar por lo que sentía por Álvaro Boix.

Andreu Martorell le ha dedicado una canción a Cristina Saavedra, su soltera favorita, mientras Paola se va enfadando cada vez más tras ver sus imágenes y pone en duda lo que siente por el cantautor.

Y para qué hablar de Cristian que casi consigue que su chica, Ana, salga corriendo de la isla tras verle íntimamente con María de los Ángeles.

Dudas sobre su amistad

Estando así las cosas no sabemos si alguna pareja sobrevivirá a esta experiencia. Pero lo que sí sabemos es que ha generado unas amistades más fuertes que el amor, visto lo visto.

Durante el programa, Mario se ha convertido en el soporte de varios de sus compañeros y no ha dudado en compartir cama con Javi o Samu. Eso ha llevado a muchos a sugerir que podría haber algo con alguno de ellos.

De hecho, planea esa duda por redes. Samu ha querido contestar a todos aquellos que le preguntan si tendría algo con Mario. Y lo ha hecho con un vídeo en sus historias de Instagram en el que podemos verles a ambos en una discoteca dándose un pico: “Verdadero. Y ya lo hemos tenido”.

Mario también compartía ese vídeo con un comentario propio: “Qué bonito es el amor”. Está claro que les gusta jugar a la ambigüedad.

Samu Chávez y Mario González, ¿amor o amistad? / @samujcr / Instagram

Tal vez cuando acabe el programa, que ya no queda mucho, sepamos algo más de lo que se está cociendo entre los protagonistas de esta edición.