Óscar Reyes, Machupichu en ‘Aída’, reconoce que no volvería a trabajar con dos de los actores de la serie

Óscar Reyes hacía de Machupichu en Aída y sufría en el bar del machista por antonomasia de la televisión, Mauricio Colmenero. Trabajaba bajo sus órdenes en la etapa de más popularidad de la serie. Ahora, su camino ha tomado otros derroteros y asegura que no le gustaría volver a la serie.

“Creo que es una etapa de mi vida pasada y, sobre todo, que luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y que tú no te has enterado y dices, pufff”, aseguraba en Socialité este fin de semana. Pero es prudente y no se mete en charcos, o eso parecía hasta que hizo una confesión.

“Personalmente creo que hay dos personas con las que no voy a volver a trabajar en mi vida”, asegura sin dar nombres tampoco de esos compañeros de los que no guarda buen recuerdo. Y ahí nos dejaba a todos especulando.

Buenos momentos

Pero no todos son malos recuerdos. Óscar relató que la serie llegó a su vida por sorpresa. “Yo estaba trabajando con una compañía de repertorio, en Jaén, y el representante que tenía en aquel momento me dijo que había un casting para una serie de Telecinco y que querían verme”, contaba. Y así fue como llegó su personaje de latinoamericano.

Aunque, curiosamente, él es hijo de madre española y padre japonés, nada que ver con Latinoamérica. “Sí que me sorprendió que me dijesen, ‘tienes que traerte tú la ropa’”, recordaba. Y entre ese detalle que no llegaba a entender estando en una serie con producción y el hecho de que le hicieran pasar por la parte de atrás con los de figuración, no le hicieron las cosas muy agradables.

Reconoce que “como actor estaba muy frustrado”, pero que desde el primer momento tuvo mucha química con Mariano Peña del que habla con mucho cariño y precisamente, gracias a la buena relación que había entre ellos, su personaje empezó a tomar relevancia.

Ahora sigue trabajando en teatro y lo compagina con su faceta de streamer. “Es que me gustan mucho los videojuegos y creo que puede ser una buena oportunidad de devolverle un poco todo ese cariño que me da el público, compartiendo mi hobbie con ellos, e incluso, jugando.

A nosotros, volver a verle poniéndonos al día de su vida, nos ha despertado cierta nostalgia.