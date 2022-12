Avance semanal de 'Tierra Amarga' en Antena 3: el poder de Züleyha se tambalea en los próximos capítulos

España regresa al trabajo y la normalidad lo hace a la televisión. Después de una semana carga de puentes con los festivos de la Constitución y la Inmaculada Concepción, vuelve la normalidad a las parrillas de las principales cadenas de nuestro país y, lejos de las películas típicas del domingo por la tarde, los espectadores podrán disfrutar, una vez más, de lo que más les gusta: sus series favoritas entre las que destaca Tierra Amarga de Antena 3.

Esta telenovela turca que Atresmedia emite cada tarde de lunes a viernes cada tarde a partir de las 17:45 horas volverá a ser desde este lunes 12 la reina de parrilla vespertina de Antena 3 (y de Atresplayer Premium, donde se puede ver en streaming), y lo hará como siempre, con la reputada actriz Hilal Antibilek al frente de un reparto inigualable y con nuevas tramas que prometen ser de alto voltaje para seguir dejando pegadas a la pantalla a las millones de personas que siguen la ficción en todo el mundo.

Aquí os contamos lo que Antena 3 ha avanzando sobre el episodio que emitirá esta tarde y, cada día, os iremos actualizando la información con lo que pasará en cada uno de los capítulos de Tierra Amarga de esta semana. ¡Estad atentos si os queréis adelantar a todo!

Lo que pasará en el capítulo del lunes de Tierra Amarga

En el episodio del lunes de Tierra Amarga Bahap intenta convencer a Çolak para que acabe con el poder de Züleyha Çukurova... Los ánimos están caldeados entre los protagonistas de esta telenovela turca y mientras se urde un plan para arrebatar el mando al personaje de Hilal Antibilek Uzum se mostrará muy triste por la muerte Saniye. Es un trago que costará de tragar, pero por suerte Züleyha y Lütfiye estarán a su lado, cuidando de ella en todo momento.

Por último, se podrá ver cómo los médicos no consiguen salvar a Gülten... Su adiós ha llegado y todos quedarán devastados, aunque sacarán fuerzas para ir a su funeral, donde se vivirán momentos de mucha crudeza.

Otras series turcas en español

Si eres un gran amante de Tierra Amarga y de las series otomanas debes saber que en España casi todas las plataformas ofrecen series turcas en español, incluidas las propias webs o servicios de streaming de las televisiones, así como Netflix y Amazon Prime Video.

En total, en estos momentos se puede ver online más de seis decenas de telenovelas y series otomanas y todo apunta a que este número irá creciendo con el paso del tiempo, ya que el éxito de este tipo e producciones en España parece imparable.

Algunos de los títulos disponibles para ver en español en las plataformas digitales son: Inocentes, La hija del embajador, Love is in the air, Hakan el protector, Nos conocimos en Estambul, Lobo, Fatmagul, Madre, Habitación 309, Fatma, Amar es primavera, 50m2, Mi Hija y Chivato.