Estas son las series turcas más vistas de la televisión española este 2022

Las series turcas siguen siendo un éxito. Pese a que ya han pasado más de dos años desde que el fenómeno otomano arrancase en las principales cadenas de España de la mano del exitazos Mujer, las telenovelas grabadas y producidas en Turquía siguen ganándose, día a día, a los espectadores de nuestros país, quienes, lejos de alejarse de este formato, se acercan cada vez más a él pese a los cambios en la parrilla.

Mujer, Mi Hija y Love is in the air fueron las primeras series que pusieron al público generalista sobre la pista de las turcas. Las tres llamaron la atención del público español y, de la mano de Antena 3 y Telecinco, abrieron camino a otras más de 60 series turcas que todavía se pueden ver en español tanto en la televisión en abierto como en las plataformas digitales de las cadenas mediáticas y en Amazon Prime y Netflix.

Pero, como suele suceder en el ámbito de las telenovelas, también en las turcas son aquellas que se emiten en abierto las que más éxito tienen. Y en este caso, las cifras avalan lo que se viene previendo desde que en 2020 lanzasen Mujer, Atresmedia se ha convertido en una verdadera referencia en cuanto a series otomanas pese a que en el último año el grupo mediático liderado por Javier Bajardí haya emitido solo 14 títulos made in Turquía frente a los 16 que ha estrenado Mediaset.

Atresmedia ha dado en el clavo de lo que busca la audiencia y pese a que la balanza en cuanto a cantidad se decanta del lado del grupo encabezado por Telecinco, los datos de audiencia señalan a Atresmedia como el grupo rey de las turcas, habiendo emitido las 10 series producidas en este país más vistas en la tele española. Las cinco primeras en Antena 3 y las cinco siguientes en Nova.

La reina de este año en cuanto a audiencia total es Infiel. La serie dramática que gira en torno a la infidelidad y la delealtad entre los miembros de una pareja ha conseguido fidelizar a 1,7 millones de espectadores (15,2% del share); seguida de cerca por la recién estrenada Secretos de Familia, un formato que le ha cogido el relevo a la propia Infiel la noche de los domingos y que de momento ha logrado conquistar, de media, a 1,6 millones de espectadores en cada capítulo.

La tercera serie turca más vista de nuestro país es Tierra Amarga. La historia de Züleyha y los demás suma, de media, 1,42 millones de telespectadores cada día siendo líder de su franja; la cuarta es Hermanos, con 1,3 millones de televidentes de media por emisión y la quinta Inocentes, que llega al millón de espectadores cada vez que se emite.

La segunda parte del top 10 de series turcas más vistas en España lo copan ficciones emitidas en Nova. En el puesto número seis está Elif, con una media de 449.000 espectadores; el séptimo Mar de Amores, con 427.000; el octavo Paramparça: vidas cruzadas, con 419.000; el noveno Herçai, con 389.000, y el décimo El Sultán, con 330.000.

Antena 3 se lanza a rodar sus propias turcas

Atresmedia es plenamente consciente del éxito que las telenovelas turcas han alcanzado en España y por eso el grupo mediático de San Sebastián de los Reyes ha decidido rodar sus propias pasiones otomanas para adaptarlas, todavía más, al gusto de los espectadores de nuestro país.

En el último año Antena 3 ha adaptado la exitosa Fatmagul, a la que ha bautizado como Alba, ha hecho lo mismo con Madre, a la que en su verisón en español se la ha llamado Heridas y ya está trabajando en una nueva serie titulada La pasión turca que se rodará en el propio Estambul.

Telecinco centraliza sus turcas en Divinity

La estrategia de Mediaset con las series turcas ha sido totalmente contraria a la de Atresmedia. El grupo ahora liderado por Alessandro Salem no ha vuelto a emitir en Telecinco ninguna serie turca desde Love is in the air, que se despidió de la audencia el 8 de septiembre de 2021, ya ubicada en Divinity. A diferencia de Antena 3, la principal cadena de Mediaset ha evitado este tipo de contenido, emitiendo las 16 series turcas que se han podido ver a lo largo de todo 2022 en Divinity, su canal temático destinado al público amante de las telenovelas.

Allí, ahora mismo se pueden tanto la propia Love is in the air, reestrenada el pasado 11 de noviembre, como otros títulos entre los que destacan En el corazón de la ciudad, protagonizada por el protagonista de Love is in the air, Kerem Bursin, No te vayas sin mi y Entre el amor y el odio, todos turcos y con una audiencia que suma entre el 2,5 y el 2% del share de su franja.

Luz de esperanza, la turca más vista de Divinity

La serie turca más vista de Divinity en 2022 ha sido Luz de esperanza. Esta ficción ocupa el primer puesto entre las ficciones otomanas de Divinity y el undécimo en el ranking global gracias a los más de 320.000 espectadores que la siguen cada día.

En el puesto número 2 de las turcas más vistas de Mediaset y en el 14º en el ranking global está Gulperi: todo por mis hijos, que conquistaba cada día a 280.000; tras ella se sitúa Me robó mi vida, que conseguía sentar ante la tele a 269.000 personas de media (puesto 3 en Mediaset y 15 del total de turcas emitidas en España en 2022); después está En el corazón de la ciudad, que se anota una audiencia de 254.000 personas (puesto 4 entre las turcas de Mediaset y 16 del ranking global), y cerrando el top 5 de Mediaset, se encuentra El juego de mi destino, la 17º serie turca en español más vista en España con 247.000 espectadores de media por capítulo.

Las 20 series turcas más vistas de España este 2022

'Tierra Amarga'. / Antena 3.

A modo de resumen, aquí os dejamos las 20 series turcas más vistas en España este 2022: