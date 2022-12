Dani Martín se queja del clickbait y niega que se vaya a retirar de la música

“Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices”. Este es solo un fragmento de un texto que publicó Dani Martín este fin de semana en sus redes sociales.

Un texto que muchos interpretaron como una despedida. No había más que leer los comentarios para darse cuenta de que muchos coincidían en esa idea. “Eres un crack Dani! Menos mal que es un hasta luego. Te estaremos esperando, de la forma que tú elijas”, aseguraba Elena Furiase. “Deseando ya tu vuelta!!”, añadía Lydia Bosch.

En seguida empezaron a multiplicarse los titulares sobre la despedida de la música de Dani Martín, ese cantante que conquistó España al frente de El canto del loco y que siguió acumulando seguidores como cantante en solitario.

Clickbait

Pero no, falsa alarma. De dejar la música nada de nada y viendo la que se ha liado con la noticia, el cantante ha querido matizar sus palabras, o directamente criticar las interpretaciones que se hacen de las informaciones en busca del clickbait. Esa es precisamente la palabra que ha escrito junto al vídeo que ha publicado este domingo para dejar tranquilos a sus seguidores.

“Todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona. Creo que hay últimamente una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto”, se quejaba, aunque hay que reconocer que sus palabras eran un tanto ambiguas y podían llevar a falsas interpretaciones.

“¿Qué la noticia mola? Claro que mola, pero que la verdad de la noticia es otra, también. Que no lo digo ni enfadado ni nada de eso, que me acabo de levantar ahora mismo, que me da hasta vergüenza levantarme a estas horas, pero necesitaba descansar y es lo que necesito, como todos, cuando acabamos una gira y se ha acabado una etapa”, continuaba diciendo.

“Hay que vivir y disfrutar para empezar otra, sobre todo, la gente que nos dedicamos a cosas creativas y demás. ¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero”, terminaba diciendo. Así que, todos tranquilos. De momento, se toma una pausa para seguir creando. Como él mismo decía en ese post tan comentado: “Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout”.

Unas palabras que han vuelto a recibir muchos comentarios de sus seguidores, los anónimos y los que conocemos de sobra.