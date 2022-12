3 canciones para alucinar con Flo, las ganadoras del Brit Rising Star 2023

Estar en la misma lista de candidatos en la que estuvieron artistas como Adele, Ellie Goulding, Jessie J, Emeli Sandé, Dua Lipa, Sam Smith, Lewis Capaldi o Anne Marie te convierte en alguien a quien tener muy en cuenta a corto plazo. Pero es que además FLO ha triunfado donde por ejemplo Dua Lipa o Anne Marie no pudieron.

La formación, que inevitablemente está siendo comparada con otras girlbands que hicieron historia como Destiny's Child o TLC, se ha alzado con el Brit Rising Star 2023, es decir, son las estrellas emergentes más importantes de la escena musical británica.

En un país de donde han salido formaciones como Little Mix, Girls Aloud, Spice Girls, Sugababes o All Saints, FLO vienen a escribir su nombre con letras de oro y para ello llevan por bandera el empoderamiento y su amor por el RnB y el hip-hop.

A sus 19 y 20 años, Reneé Downer, Stella Quaresma y Jorja Douglas ya llevan un tiempo trabajando juntas sin prisa pero sin pausa. Son sabedoras de que pisan arenas movedizas en la industria musical y que un mal paso puede suponer un error definitivo para tres mujeres que quieren reivindicar sus propias composiciones en las que llevaban trabajando desde 2019.

Su primer EP se llama The Lead y está formado por 5 canciones que deberías conocer para poder disfrutar al máximo de su propuesta sonora y audiovisual. Para este estreno han contado con la colaboración de MNEK, uno de los nombres grandes en la industria británica que es responsable de éxitos como productor de Dua Lipa o Little Mix y a quién hemos podido disfrutar, por ejemplo, junto a Joel Corry en Head and heart.

"Queremos llevar el empoderamiento femenino a una nueva generación de mujeres jóvenes. Como tres mujeres negras jóvenes, una cosa que es importante cuando firmas con un sello y tienes que hacer lo que dice la gente, es recordar ser fuerte. No vamos a ser empujados ni aceptar la decisión de otra persona sin creer en ella. Sepa que puede decir que no y hacer aquello en lo que realmente cree, y tendrá éxito" confirmaron a NME durante una de sus primeras entrevistas en las que protagonizaron el número de la famosa revista británica.

Su rango vocal les permite jugar melódicamente para suplir la instrumentación que queda reservada a sintetizadores y bases programadas detrás de las que están productores y compositores como LOXE (NAO), Aston Rudi (Mahalia), KABBA, Jamal Woon o Lauren Faith.

Si has llegado hasta aquí ya has podido descubrir que las letras y las melodías pegadizas no son su problema. Lo será cómo gestionen el éxito que empiezan a tener como flamantes ganadoras del Brit Rising Star 2023. Las veremos actuar y pasárselo en grande en la ceremonia de entrega de los Premios Brit.

Summertime, Inmature y Cardboard box son las 3 canciones con las que te vas a enganchar, desde ya, a FLO.

Ellxs fueron los nominados y ganadores de los Critics Choice / Brits Rising Star 2023