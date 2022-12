La pregunta de uno de los pretendientes de ‘Para toda la vida’ deja a todo el mundo descolocado

Ya ha comenzado Para toda la vida, la versión española de The Bachelorette, un programa que triunfa en Estados Unidos y que ahora prueba en España con Jesús Vázquez como presentador. Sheila Martori está buscando el amor y Telecinco le ha puesto en bandeja 20 pretendientes que, en principio, tienen cosas en común con ella y pueden hacer match.

En el primer programa hemos podido ir conociéndoles y hay muchas cosas que han llamado la atención de primeras, una de ellas, la pregunta que ha soltado uno de ellos: Jordi. Ha dejado a todos bastante descolocados.

“Eres cien por cien natural, ¿no?”, le preguntaba a la chica que quería conquistar, delante del resto de pretendientes. “¿A qué te refieres: Físicamente o personalmente?”, preguntaba ella. “Personalmente sé que lo eres, físicamente”, matizaba él.

“Vaya pregunta brother”, se escuchaba decir a uno de sus compañeros. Y no era el único. “¿Por qué le preguntas eso? Si aquí se ve claro que es una mujer preciosa, es una escultura, qué me estás contando. No lo entiendo”, reflexionaba David, el fontanero de Asturias.

“Todo es mío”, acaba contestando ella. Claro que luego, hablaba frente a la cámara analizando la jugada. “Me pareció tan desagradable. Creo que es una falta de respeto hacia una persona preguntarle ciertas cosas y, además, delante de tantísima gente”, admitía.

“La verdad, Jordi me parece un tío competente, pero ese comentario que hizo, yo creo que todos pensamos lo mismo, en plan, se le fue un poco la pinza preguntándole eso”, insistía David.

Reacción unánime

Y parece que era una opinión generalizada. No había más que ver la reacción de la audiencia en redes sociales para darse cuenta de que su futuro en el programa estaba sentenciado.

Sheila acabó requiriendo su presencia a un lado para recriminarle su pregunta. “Disculpa, tienes razón, ¿sabes por qué te lo he preguntado?”, le decía él, “porque estoy seguro de que lo eres y quería que todo el mundo lo supiera. Y quizás no te conozco aún, pero te conozco bastante ya y tenemos muchas cosas en común y yo sé que es natural”, justificaba su comportamiento.

Pero está claro que no era excusa suficiente porque se convirtió en uno de los cuatro primeros eliminados del programa.