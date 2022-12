Si ‘La isla de las tentaciones’ tiene a Andreu Martorell, ‘Para toda la vida’ tiene a Roy

Para toda la vida es la adaptación española de The Bachelorette, un programa que ha hecho famosos a muchos en Estados Unidos. Veremos si ocurre lo mismo en nuestro país con Jesús Vázquez al frente. De momento, en su estreno, hemos podido conocer mejor la historia de Sheila Martori, la joven de 26 años que está buscando el amor después de haberlo pasado mal en alguna relación tóxica.

También hemos podido conocer a los 20 pretendientes que rivalizarán para conquistar a la gran protagonista del programa. Ellos vivirán juntos en una mansión y tendrán que ingeniárselas para destacar sobre el resto para que Sheila acabe fijándose en ellos.

De momento, Carlos lleva la delantera porque ya en el primer programa hemos visto cómo lograba ganarse un beso de Sheila que hablaba de auténtico flechazo. Veremos si le sale rana o no, o si algún otro, que no le ha entrado de primeras, acaba llegando a su corazón a medida que vaya conociéndole.

De momento hay cuatro que no tendrán ninguna cita más con Sheila. Ha mandado para sus casas a Olwen, Roy, Andrés y Jordi. Esa eliminación nos ha dejado sin el cantante de la edición.

El cantante de la edición

Si Andreu Martorell ha dado mucho juego en La isla de las tentaciones con su faceta de cantautor, Roy podría haber hecho lo propio en este otro programa. Ya, de entrada, quiso dejar claro que lo suyo es la música, además del modelaje. Aunque a diferencia de Andreu no se presentó con una composición propia.

Su físico no pasa desapercibido con esa larga melena pelirroja y barba a juego que destacan sobre aspectos más convencionales. Estaba con algunos de sus compañeros, esperando a ver si conseguían su cita o no, cuando se ha lanzado a cantar. “En un momento tan intenso, qué mejor momento para cantar un Sobreviviré de Mónica Naranjo”, decía.

Y claro, no ha sido premonitorio porque el pobre no ha sobrevivido a la primera criba de la chica a conquistar. Tal vez no haya ayudado que se pusiese a cantar mientras ella estaba en un encuentro tú a tú con otro pretendiente. Menuda banda sonora les ha puesto.

Reacción en redes

Lo que sí ha dado es mucho juego en redes sociales donde muchos han criticado su talento para cantar y han creado multitud de memes con su momentazo en el programa.

Se va a quedar en algo puntual porque no tendrá más oportunidades de cantar, por lo menos, en este programa.