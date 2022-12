Jorge Pérez y su mujer mandan un burofax a ‘Sálvame’ con amenaza de denuncia

Este fin de semana Alba Carrillo se sentaba en Deluxe para responder a las preguntas de Conchita sobre su affaire con Jorge Pérez durante la noche de la fiesta de Navidad de su productora.

Una noche que ha dado mucho de qué hablar y que ha roto la amistad que había entre la colaboradora y el ex guardia civil. Cada uno de ellos tiene una versión de lo que sucedió y el cruce de acusaciones entre ambos ha ido subiendo de nivel a medida que íbamos conociendo nuevos episodios de la historia.

El hecho de que se sentara en el polígrafo tampoco gustó mucho y, de hecho, ella confirmó que había tanta presión del entorno del colaborador que dudó si sentarse o no. “He estado a punto de no venir, he tenido mucha presión, porque molesta que esté hoy aquí. Tiene miedo a que diga la verdad, porque cuando lo confirme Conchita, es ya inamovible", aseguraba.

Hubo preguntas en las que tuvo que mentir bajo esa presión y otras que ni siquiera contestó por cuestiones legales. Y es que Jorge Pérez y Alicia Peña ya están cansados de este culebrón y han tomado cartas en el asunto.

El burofax

Han mandado un burofax a todas las productoras que están hablando del tema y Sálvame ha hecho público su contenido. “Niegan y desmienten todas las informaciones que se han ido publicando en los medios de comunicación hasta ahora. Niega la versión de Alba Carrillo y piden que no se trate, que no se hable y que no se valore nada al respecto de la vida pasional e íntima de Jorge porque dicen que todo esto les está afectando muchísimo tanto al honor como a la imagen y no solo del propio Jorge sino también de la propia familia”, explicaba una de las reporteras del programa.

“Este burofax contiene también una advertencia. Jorge y Alicia están dispuestos a tomar medidas legales y penales sobre todo aquel que siga hablando de ello”, terminaba de explicar Natalia Lombardo.

Ahora queda por ver si estas amenazas son efectivas y se acaba definitivamente este caso que tanto ha dado que hablar.