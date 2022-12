Sonsoles Ónega lanza una advertencia a sus ex compañeros Alba Carrillo y Jorge Pérez tras su ‘affaire’ 

El culebrón entre Alba Carillo y Jorge Pérez ha acaparado todo el protagonismo en los últimos días. En los programas de Mediaset no se habla de otra cosa. Y es que todo ha estallado porque pillaron a ambos colaboradores en una actitud muy cercana en la fiesta de la empresa de Unicorn, la productora a la que pertenecía Sonsoles Ónega hasta hace unos meses. Por razones obvias, la presentadora no ha estado presente este año en el evento, pero sí ha estado al tanto de todo lo que ha sucedido en la cadena rival.

Sonsoles Ónega, que se convirtió en nuevo fichaje de Atresmedia este pasado verano, ha lanzado una pullita desde su nuevo programa a sus compañeros de Telecinco, con quienes compartió muchas horas en el Fresh de Ya es mediodía. Intencionadamente o no, el programa Y ahora Sonsoles ha hecho un análisis de las cosas que se pueden o no hacer en las comidas y cenas de empresa y han dado algunos consejos para que nadie "metiese la pata".

Sonsoles Ónega explicando a la audiencia algunos consejos sobre la cena de Navidad de la empresa. / Atresmedia

La presentadora sin poder remediarlo ha lanzado un comentario que ha dejado claro que estaba al tanto del culebrón “roce de labios” protagonizado por Alba Carrillo y Jorge Pérez. “Ojo, que las cenas de Navidad las carga el diablo o, mejor dicho, las graba el diablo”, ha respetado en un tono muy contundente. Un comentario muy sutil con el que Sonsoles Ónega ha dado por sentado que sus ex compañeros habían tenido algo más que palabras en la fiesta de Navidad de la productora.

#YAhoraSonsoles2Dic Claroo en una cena de empresa siempre se liga 😜 — Sue 069 (@sue069) December 2, 2022

Pero todavía había más. Entre los consejos importantes sobre las cosas que se tendrían que hacer o no en un evento de empresa, la periodista ha destacado el de no ligar con alguien del trabajo, ya que esto no siempre puede acabar como uno desea. Eso sí, haciendo antes una pequeña puntualización: “Y si ligan que no haya móviles que lo graben porque ya sabemos lo que pasa”, para luego añadir “¡Luego la tienes que ver el lunes!”.

La historia continúa

La polémica está servida. Tras la publicación de las imágenes entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, en las que se les podía ver en una actitud muy cariñosa, la modelo ha terminado confesando que esa simple atracción se acabó resolviendo en la casa de Marta López.

Una sorprendente declaración con la que respondía a unas informaciones que le habían llegado del ex superviviente, que al aparecer aseguraba era Alba quien había estado buscando ese acercamiento en todo momento. Aun así, Jorge Pérez, por su parte, desmiente la versión de Alba y se refugia en su mujer Alicia Peña y en sus hijos.