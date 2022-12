Después del polígrafo de Alba Carrilo el pasado 10 de diciembre en Sálvame Deluxe, la deslealtad de Jorge Pérez a su mujer con la modelo ha sido uno de los temas estrella del programa. En este caso ha sido Cristina Porta quién acudió a Mediaset para explicar cómo se encuentra su compañero y criticar con dureza todo lo ocurrido.

Dada la relación que tiene la colaboradora con el ex policía, la cadena quiso saber su opinión sobre lo que había desvelado Alba días antes: "Me reí en algunas ocasiones, pero me pareció una vergüenza en general". Al parecer, su amigo está muy desconectado de todo lo que está sucediendo y no ha visto el polígrafo: "He hablado con Jorge, él no lo vio, está desconectado. No ve la televisión".

Esto desconcertó mucho a sus compañeros, que no tardaron en apuntar que es muy complicado poner demandas "si no ve las cosas", a lo que Cristina explicó que "hay gente que se encarga de verlo y creo que está bien asesorado". También aprovechó para confesar que lo que le ha dicho el protagonista de esta historia le da mucha pena "porque él está mal, está muy jodido" con todo lo que está saliendo.

"Para mentir, tienes que saber mentir"

Los colaboradores del programa no tardaron en preguntarle lo que ella opinaba sobre las palabras que había dado Carrillo en el programa: "para mentir, tienes que saber mentir y preparártelo un poquito mejor", aclarando después que, al contrario de lo que había dicho la madrileña, ella "nunca he coincidido en 'Supervivientes' con Jorge, porque nunca he ido a un debate de 'Supervivientes'. Así que, Alba, estúdiate un poquito mejor los papeles".

Cristina Porta deja muy claro lo que piensa de Alba Carrillo: “Me da asco el machismo disfrazado de feminismo”

Pero su opinión no se quedó ahí, pues aprovechó para dejar claro que "ella no es ejemplo de nada. ¿Pero tú qué sabes? Habla de ti, que bastante tienes, y deja señalar a otras personas y a otras mujeres", señaló sobre los ataques que lanzó Alba sobre algunas compañeras de la cadena o la mujer de Jorge Pérez.

Para concluir el tema, Porta fue clara: "Obviamente, me da asco el machismo, pero todavía me da más asco el machismo disfrazado de feminismo, porque una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte. Tú necesitas eso".

"Se acaba de recibir un documento de advertencia"

Finalmente, Jorge Pérez y su mujer han acabado hablando, pero a través de un burofax que habrian mandado a la redacción de Sálvame. En este documento, avisaban a la cadena de que no hablaran más de ellos o tomarían medidas legales. "Se acaba de recibir en la redacción de este programa un burofax mandado por Jorge Pérez y su mujer Alicia. Un documento con una advertencia", comunicó Terelu al comienzo de la tarde.

"Después de ese polideluxe al que se sometía el sábado Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia Peña se han pronunciado. Y lo han hecho a través de este documento que nos han dirigido sus abogados esta misma tarde", explicó Natalia Lombardo desde la redacción. En dicho texto, la pareja "desmiente toda esa información que se ha ido publicando en los medios de comunicación hasta ahora".

Incluso, "dicen que todo esto les está afectando muchísimo, tanto al honor como a la imagen, no solo del propio Jorge, sino también de toda su familia". En el documento emitido por los abogados de la pareja hay una advertencia clara: "Jorge y Alicia están dispuestos a tomar medidas legales y penales contra todo aquel que siga hablando de ellos".