Natti Natasha llora al ver el regalo de más de 170.000 euros que le ha hecho Raphy Pina desde la cárcel

La vida de Natti Natasha cambió por completo cuando conoció a Raphy Pina. El famoso productor y dueño de Pina Records se enamoró de la joven, con la que dio vida a la pequeña Vida Isabelle en mayo de 2021. Pero lo que ellos no sabían es que un año más tarde, Raphy sería sentenciado a 3 años de cárcel por posesión ilegal de armas de fuego.

Ahora Natti está afrontando esta nueva etapa como puede. De hecho, este 10 de diciembre ha celebrado su 36º cumpleaños de una forma un poco más amarga que las anteriores, pero Pina se ha encargado de estar presente en este importante día para la domincana de la forma más original.

El productor le ha hecho llegar su regalo aún estando cumpliendo con su sentencia en la prisión de Carolina del Norte. Se trata de un Mercedes Benz G-Wagon blanco valorado en más de 170.000 euros que ha dejado a Natti sin palabras y con un rostro lleno de lágrimas.

"Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo , y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo , mi media mitad . Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol . GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol 😝 TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado. DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE", dice la artista en la descripción del vídeo.

Por su parte, el propio Raphy se ha pronunciado al respecto de las críticas que ha recibido tras el regalo que le ha hecho a su chica. "Atención hombres no se molesten conmigo. Sorprendan a su pareja también, así sea con una postal, están lentos lol", dice en su última publicación de Instagram junto a la foto del lujoso coche.

Lo cierto es que Natti recibió la sorpresa en un programa en directo, en el que conectaron con el productor para que le deleitase con una bonita dedicatoria. "Te amo, tú sabes que yo no podía estar sin hacerte una sorpresita", decía Raphy al otro lado del teléfono.

Y tú, ¿qué opinas del regalo de cumpleaños de Natti Natasha?