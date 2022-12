Adara Molinero habla de su próximo retoque estético: “Después de pensarlo durante años por fin me he decidido”

Adara Molinero es una de esos rostros televisivos que muchos han conocido a través de los realities. La vimos enamorarse de Hugo Sierra, con el que tuvo a su hijo, de Gianmarco Onestini y también hemos sido testigo de sus idas y venida con Rodri Fuertes. Ahora, su amor es ella misma y ha decidido centrarse en sí misma.

Eso la ha llevado a tomar una importante decisión. Si hace unos días compartía los labios tatuados que se había puesto, ahora va más allá y anuncia un nuevo retoque estético que hará que no volvamos a verla de igual manera nunca más.

“Después de pensarlo mucho, mucho, muchísimo, o sea durante años, por fin me he decidido y este jueves me opero de la nariz”, compartía en sus redes sociales. Parece que no ha sido una decisión espontánea sino muy meditada.

Superando complejos

Lo hará en una clínica madrileña. “La verdad es que me lo voy a hacer con el mejor, es un complejo que tenía desde que era adolescente, nunca he hablado de esto, pero siempre me la miro en fotos, en vídeos, en todo… y para sentirme mejor conmigo misma”, aseguraba sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

Y dejaba una cosa clara: “Haciendo este vídeo no estoy pidiendo opinión, simplemente quería compartir con vosotros mi ilusión y que vivierais ese proceso conmigo. Os iré enseñando todo por IG, estoy nerviosa”.

Aun así, muchos han querido expresarle su opinión, empezando por su amigo y compañero de reality, Miguel Frigenti: “Te va a quedar genial. Estas en las mejores manos ❤️”.

Un sueño

“Mi sueño desde hace muchos años se hace realidad ✨”, compartía junto al vídeo en el que daba todas estas explicaciones. Y sí, era solo informativo, pero ha generado debate entre los que creen que no es necesario que se someta a esta intervención y los que defienden que debe hacer lo que le parezca mejor.