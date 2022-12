Una pedida de mano en pleno Mercadona, el nuevo vídeo viral de TikTok

Mercadona se convierte cada semana en noticia por la retirada de algún producto estrella o por alguna novedad que no tarda en arrasar en cada una de sus tiendas. Pero esta vez, la cadena de supermercados de Juan Roig se ha hecho con los titulares de muchas noticias por otra insólita razón.

Se trata de nada más y nada menos que una pedida de mano en los pasillos de un Mercadona en España. Sí, has leído bien. ¡Lo nunca visto!

El vídeo del momento se ha hecho viral en TikTok, y en él se ve cómo un joven se acerca a una trabajadora del supermercado para pedirle matrimonio. Pero no lo hace solo, sino acompañado de una tuna, lo que ha hecho que el momento sea aún más especial. Ella dijo que sí y se fundieron en un bonito abrazo.

nueva necesidad desbloqueada: que me pidan matrimonio en mercadona pic.twitter.com/HbwSlJ52Bd — Cooltura  (@coolturabasura) December 12, 2022

Los clientes presentes no daban crédito a lo que veían sus ojos y animaban en todo momento a los protagonistas de la pedida. Algunos, incluso, sacaron sus teléfonos móviles para inmortalizarlo. Y es que ser testigo de una pedida de matrimonio en los pasillos del Mercadona no es algo que se viva todos los días.

Pero los allí presentes no han sido los únicos en reaccionar al momento. Tal y como mencionamos en líneas anteriores, se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, por lo que los comentarios no han tardado en aparecer. "Qué bonito! El hombre quiso sorprender a su señora y vaya que lo ha hecho! Aquí se demuestra que no es el lugar sino la persona", dice @MHatter25. "El Mercadona de mi pueblo es como la Isla de las Tentaciones, solo les falta una casilla en el formulario del currículum que pongan si entras a trabajar como "pareja" o como "tentador/a", añade @rayguerray.

Pero no es la única pedida de mano que ha dejado boquiabiertos a los testigos del momento. Una usuaria ha aprovechado para recordar cuando vio cómo pedían matrimonio en un concierto de Juan Magán, en el escenario, y de fondo sonaba El Tiburón. Y tú, ¿has vivido alguna vez una pedida de mano en directo? Y, en concreto, ¿fue surrealista?