‘Avatar 2’: El objetivo de concienciación de James Cameron con su nueva película

Avatar 2 se ha convertido en una de las películas más esperadas después de la espera que hemos tenido que vivir desde 2009 que se estrenó la primera. Muchos directores buscan crear espectación e, incluso, conseguir algún objetivo con el que concienciar a la población en algún tema. En este caso, al ser un filme totalmente bajo el agua, el director quiere salvar los océanos y que los espectadores contribuyan a la causa.

En esta nueva entrega, el cineasta explora las nuevas condiciones que atraviesa Pandora, más exactamente cuándo nuestros protagonistas junto a sus hijos buscan refugio entre la tribu Metkayina.

En una entrevista que ha dado James Cameron ha desvelado el amor que le tiene a los océanos. Incluso, una experiencia personas como buceador: “He sido buceador desde que tenía 16 años; he pasado miles de horas bajo el agua por todos lados. He visto cómo se degradan los arrecifes; he visto cómo el océano está sufriendo y fallando como resultado de nuestra presencia".

Por esta razón, ha explicado la importancia de la conservación de estos lugares tan importantes para él: “Siento que la tutela y el cuidado del océano es algo que todos tenemos que compartir. Incluso si vives tierra adentro, la escorrentía río abajo de tus campos agrícolas que produce tu comida va al océano. Cada vez que comes pescado, eso afecta al océano. Todo está conectado".

Incluso, ha expresado que busca que esta proyección inspire a las personas a descubrir la verdadera importancia de la conservación del planeta: “Tal vez una película como esta pueda hacer que las personas se sientan conectadas con el océano. No digo que envíes 10 dólares a Greenpeace. Estoy hablando de cómo podemos trabajar juntos para conservar esta cosa maravillosa que tenemos aquí en el planeta Tierra".

Por qué los personajes de Avatar son azules

Una de las características que más llamó la atención de Avatar 1 fue que los personajes eran azules y tenían su propio idioma. Ahora, con el estreno de la segunda parte, el director ha explicado la razón: “En cuanto al color: el verde ya estaba cogido. Había una larga historia de extraterrestres verdes. Además, también está Hulk. Y los colores de los humanos, rosas y marrones, no son de aliens. Y Bob Esponja era amarillo".

Es por esta razón que solo les quedó el azul y el morado: “El morado es mi color favorito, pero pensé que podríamos utilizarlo como uno de nuestros colores principales de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo con Eywa y con cualquier cosa sagrada para los Na'vi", concluyó James Cameron.