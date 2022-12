Mario Cimarro (‘Pasión de gavilanes’) enternece a sus seguidores con la foto navideña de su hija 

Mario Cimarro es uno de esos galanes de telenovela que volvió loco al personal con el estreno de Pasión de Gavilanes. Veinte años después, con la segunda temporada de la serie colombiana, pudimos comprobar que por mucho que pase el tiempo no pierde su planta.

Pero eso en pantalla, porque en la vida real sí que han cambiado las cosas y mucho, para él. A sus 51 años se ha convertido en padre este 2022. Hace cuatro meses, él y su prometida, Bronislava Gregušová, dieron la bienvenida a su pequeña Briana.

Desde entonces, el actor ha ido compartiendo fotos con su pequeña a la que hemos visto disfrazada por Halloween o de paseo en su carrito de bebé.

Llegó la Navidad

Ahora, la familia se prepara para su primera navidad juntos. No ha dudado en compartir varias fotos con ella en brazos delante del árbol de navidad.

“Esta navidad disfruto a tu lado a esta bendición que tengo aquí conmigo. Tan angelical, tan dulce, tan tierna, tan tú, tan yo”, escribía junto a las imágenes. Le faltan adjetivos para describir todo lo que siente en esta nueva faceta de padre junto a su pareja.

“Cada día verte como la cuidas, atiendes, estás pendiente de cosas que sólo tu instinto de mamá puede. Is a humbling experience my love , you two definetively are making me a better man (Es una experiencia humillante, mi amor, ustedes dos definitivamente me están haciendo un mejor hombre)”, continuaba mezclando idiomas.

Está claro que está disfrutando de esta etapa que comparte desde hace cuatros meses con su niña. “Estoy viviendo a tu lado momentos únicos, los disfruto, te disfruto, las disfruto inmensamente. No quisiera nunca apartarme de ustedes, ni para ir al súper, porque las extraño a rabiar”, terminaba reconociendo.

Seguro que la magia de la Navidad va a ser más especial para él que ningún otro año.