El regalo de cumpleaños de Miriam Rodríguez es para morir de amor: “El mejor que me han hecho en mis 26 años”

El pasado 30 de septiembre, Miriam Rodríguez cumplió 26 años y lo hizo rodeada del cariño de los suyos y con un nuevo single que estrenó en el preshow de LOS40 Music Awards 2022.

Ahora, poco más de dos meses después ha recibido el regalo de su hermano y su cuñada y lo ha compartido para que todos podamos morir de amor con ella.

“Nacieron exactamente 4 días antes de mi cumpleaños, y aunque el regalo de mi hermano @efren.rg e @inespuesvale este año me llegó a casa con un poquito de retraso - aquí donde los veis estos dos croquetos fueron los reyes de la UCI de neonatos del hospital materno casi 2 meses por haber llegado con 30 semanas al mundo, bastante antes de lo esperado - son de largo el mejor que me han hecho en mis 26 años”, contaba junto a varias fotos y vídeos en los que podemos verla con sus sobrinos.

Un nacimiento complejo

Su llegada no ha sido fácil. “Manuel y Matias no tuvieron una entrada fácil. Han pasado de cachos de carne cableados a pequeños Benjamin Button. Han sido propiedad del Hospital durante casi dos meses. Los han sacado adelante con 30 semanas y los han cuidado como si fuesen suyos (gente más maja no la hay). Desde hace cuatro días son oficialmente nuestros… así que empieza la fiesta. Reconozcamos que los M&Ms son bien simpáticos… 😎”, escribía su hermano a finales de noviembre.

Ahora Miriam puede disfrutar de ellos y está encantada. “El resto os lo cuento en fotos y vídeos, que es la única manera de que entendáis que morir de sueño y de amor a partes iguales, es posible; porque a mí personalmente me explota el corazón cada vez que los miro, y me siento una tía con suerte 😊 llegó la tripleM 🫠🥹🧸🤎 M&M, tita Miri os adora”, terminaba diciendo.

Y claro, con tal dosis de ternura, no han faltado los comentarios igual de tiernos.