¿Qué está grabando Taylor Swift en su estudio junto a Jack Antonoff?

Hace tan solo 24 horas celebrábamos junto a millones de fans en todo el mundo el cumpleaños de Taylor Swift. La cantante estadounidense no puede estar más orgullosa del camino que ha tomado su trayectoria profesional en los últimos años, cerrando un 2022 redondo cumpliendo 33 años y batiendo todo tipo de records.

Consciente de todo el revuelo que causa a su alrededor, hace algunas horas decidía publicar una fotografía en Instagram junto a su productor Jack Antonoff en la que agradecía todos los mensajes de cariño recibidos, dando a conocer, además, que había pasado el día de su cumpleaños encerrada en el estudio trabajando.

Sin embargo, lejos de reducirse el número de comentarios con el paso de las horas, la instantánea ha provocado una oleada de teorías en busca de Easter Eggs que diesen pistas del disco o las canciones en las que estaría trabajando en estos instantes.

Y es que Taylor Swift, que en innumerables ocasiones se ha declarado fan de la numerología (que aplica también en sus discos y lanzamientos), posaba junto a un contrabajo haciendo con las manos el número 33 (tres dedos levantados con la mano derecha y otros tres con la izquierda).

Las primeras teorías apuntaban directamente a Speack Now (Taylor's Version): el disco original es el tercero de su carrera, del que ya daba algunas pistas durante el videoclip de Bejeweld de que sería el siguiente en ver la luz. Si esta teoría se confirmase, los dos treses harían referencia a la segunda salida del disco, así como a una fecha marcada en el calendario: el 3 de marzo de 2023 (tres del tres), que es viernes.

En la otra cara de la moneda, la teoría que ha resonado con más fuerza es la de que está trabajando en la regrabación de Reputation, su sexto disco. ¿Por qué? Para que Taylor Swift pudiese empezar a regrabar sus antiguos másteres debían pasar al menos cinco años desde su lanzamiento original. Reputation cumplía esta "edad" el pasado 11 de noviembre, quedando la de Tennessee en total libertad para volver a introducirse en el estudio y ponerse manos a la obra.

De ser cierta esta teoría, los números de su mano no indicarían una fecha de lanzamiento sino una suma: tres y tres hacen seis, el sexto disco de la cantante. De hecho, una pista más hace que nos decantemos por esta opción: sobre uno de los teclados de la fotografía se deja ver un billete de un dólar, que ya aparecía en el primer single del disco, Look What You Made Me Do, en referencia a la contrademanda que realizaba Taylor Swift hace unos años cuando un locutor de radio le hacía responsable de su despido y pedía una indemnización de millones de dólares. Taylor Swift le contrademandaría por acoso sexual pidiendo tan solo un dólar, embarcándose en un proceso judicial que finalmente ganaría en 2017.

Sea como fuere, lo que está claro es que nuestra rubia favorita no puede dejar de trabajar. Y vosotros, ¿qué creéis que trae entre manos?