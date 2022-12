Taylor Swift cumple 33 años en un 2022 lleno de éxitos

Ya se ha dicho muchas veces: Taylor Swift es la industria musical. La de Tennessee cumple este 13 de diciembre 33 años en un 2022 donde ha estado rodeada de éxitos y donde ha seguido batiendo records pese a llevar más de 17 años en el foco mediático. Con 10 álbumes de estudio a sus espaldas y dos regrabaciones, Taylor vive en estos instantes una de sus épocas doradas: dueña de su música y de sus antiguos másteres, la cantante ha comenzado a explorar otras facetas artísticas al mismo tiempo que sigue cumpliendo sueños. A continuación repasamos algunos de sus momentos más importantes este año.

1 año de Love Story (Taylor's Version)

El 12 de febrero, Taylor Swift celebraba el primer aniversario de Love Story (Taylor's Version), una de las canciones más importantes de su carrera porque fue con la que empezó a ser reconocida a nivel internacional, superando las barreras de Estados Unidos y atravesando el charco. Un tema con el que un año atrás daba el pistoletazo de salida a sus regrabaciones aprovechando la cercanía al Día de los Enamorados por dos motivos. El primero, por marketing. Este himno del amor aumenta considerablemente sus reproducciones año tras año cuando se acerca el 14 de febrero. El segundo: para reivindicar el amor como uno de sus temas principales a lo largo de toda su trayectoria, apropiándose de uno de los motivos por los que ha sido ampliamente criticada por la prensa y los haters durante años.

Carolina - La chica salvaje

Durante el mes de marzo, Taylor Swift daba a conocer a sus seguidores que formaría parte de la banda sonora de la película de La chica salvaje (que adaptaba a la gran pantalla la novela homónima de Delia Owens) con la canción Carolina, compuesta y producida junto a Aaron Dessner utilizando solo instrumentos que se utilizaba en la década de los sesenta, el periodo en el que se ambienta la historia. Por este tema, que aparece en los créditos de la película, Taylor Swift ha conseguido una nominación a los Emmy 2023 y a los Globos de Oro.

This Love (Taylor's Versión) y doctora universitaria

En el mes de marzo Taylor Swift regalaba a sus fans el segundo adelanto de 1989 (Taylor's Version) lanzando This Love (TV), que formaría parte de la banda sonora de la serie The Summer I Turned Pretty. Además, ese mismo mes nuestra rubia favorita cumpliría un auténtico sueño de juventud: asistir a una graduación universitaria. Pero no cualquier graduación universitaria: Taylor Swift asistía a la graduación de la Universidad de Nueva York para recibir el doctorado honoris causa en Bellas Artes por su amplia defensa de los derechos de los músicos dentro de la industria y en reconomiento de todas sus acciones a lo largo de su carrera.

La de Tennessee entregaba para los asistentes un profundo discurso lleno de referencias, experiencias vitales, trucos para la vida y, como descubrimos con el paso de los meses, pistas que adelantarían algunas de las letras pertenecientes a Midnights, su último lanzamiento.

Anuncio y lanzamiento de Midnights

A finales del mes de agosto, Taylor Swift anunciaría durante la gala de los MTV VMA's 2022, concretamente tras recibir el premio a Mejor Vídeo del Año por su cortometraje de All Too Well, el lanzamiento de Midnights para el 21 de octubre del 2022: un disco en el que exploraría a lo largo de 13 canciones 13 noches sin dormir desperdigadas por su vida y carrera profesional.

Algo más de dos meses después, no solo tendríamos la versión estándar de Midnights sino su edición deluxe: la 3am Edition que vendría acompañada de siete canciones más. Todo ello con el anuncio de Midnights como un disco visual del que de momento hemos podido ver dos vídeos, el de Anti-Hero, que salía como single principal, y el de Bejeweled, un disco lleno de Easter eggs para sus fans que adelantaban el lanzamiento de Speak Now (Taylor's Version) y 1989 (Taylor's Version) como sus siguientes regrabaciones.

Midnights rompía todos los records de escuchas en su primer día y primera semana de lanzamiento, consiguiendo superar los 180 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y vendiendo casi 1,4 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana, algo que no pasaba desde la introducción en la era del streaming en el país norteamericano y que no habíamos visto desde el lanzamiento de 25 de Adele en el año 2015.

Directora de cine y The Eras Tour

En las últimas horas, además, hemos conocido que se ha dado por finalizado el juicio contra ella por el plagio de Shake It Off después de más de cinco años y que Taylor Swift debutará como directora de su primera película de la mano de la productora Searchlight Pictures (La forma del agua) y con un guion escrito por ella misma.

Además el 2023 llega lleno de eventos: el regreso de Taylor a los escenarios con The Eras Tour, que de momento solo ha confirmado fechas para Estados Unidos aún con la promesa de anunciar cuanto antes las fechas internacionales.

Todo un año de éxitos que augurán un 2023, por lo menos, a la altura de lo que hemos visto hasta ahora. ¡Feliz cumpleaños!