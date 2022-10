Taylor Swift reinterpreta el cuento de Cenicienta en 'Bejeweled' y da pistas sobre su próxima rebrabación

Cuatro días han pasado desde el lanzamiento de Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift, y desde entonces cada mañana nos levantamos con una nueva sorpresa: desde los múltiples records que ha batido en sus primeros días, tanto a nivel de ventas como a nivel de escuchas en las diferentes plataformas digitales, hasta la creación de un disco conceptual y visual o la llegada de una Edición Deluxe con 7 bonus tracks, la cantante estadounidense nos demuestra cada día cómo se hace una verdadera campaña promocional.

Taylor Swift - Bejeweled (Official Music Video)

Esta última medianoche, además, Taylor ha lanzado el segundo videoclip enmarcado dentro de los Midnights Music Videos tras su entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Bejeweled, al que ya podemos considerar su sengundo single de esta nueva era, reinterpretaba un cuento de hadas tan antiguo con el tiempo, el de Cenicienta, integrando diferentes cambios a la historia original y ofreciendo pistas sutiles sobre su próximo disco regrabado que han dejado con la boca abierta a los fans más avispados.

Para empezar, asistimos a un prólogo en el que se sientan las bases de lo que estamos a punto de ver. Taylor Swift en el papel de Cenicienta, las hermanas Haim en el papel de las hermanastras y una expléndida Laura Dern en el papel de la madrastra nos ponen en contexto: este año las reglas del juego han cambiado y en lugar de un mero baile en el que enamorar al príncipe, las diferentes pretendientas tendrán que competir en un concurso de talentos, donde el premio son las llaves a un castillo propio y el matrimonio con el príncipe.

Las pintas de Speak Now

Antes de que suenen los primeros acordes de Bejeweled Taylor ya se ha interesado por el concurso, que supone una salida de escape a la vida que tiene. Además, somos testigos de la primera pista que habla de Speak Now como su próxima rebragación: el sonido instrumental a violines de Enchanted, una de sus canciones más especiales de esta era que hace un año volvía a alcanzar notoriedad internacional tras hacerse viral en TikTok.

Okay creo que con el video de Bejeweled, Taylor nos acaba de gritar en la cara que la siguiente re-grabacion es Speak Now 💜 pic.twitter.com/SoqZVJOlNR — Roberto Delgadillo 🕛 (@Roberto_DH15) October 25, 2022

Cuando su familia abandona la casa, comienza la música y la fantasía: Cenicienta traspasa la puerta de un ascensor que aparece de repente y, mientras se va llenando de diamantes que decoran su cuerpo, pulsa el botón del tercer piso pintado de morado (de nuevo, una referencia a Speak Now, el tercer disco de su carrera como artista, en cuya portada aparece con un vestido violeta, color representativo de toda esta etapa musical).

QUE EL RELOJ TERMINE EN EL MORADO DE SPEAK NOW ES OTRA REFERENCIA DE SPEAK NOW TAYLOR’S VERSION O ESTOY MUY DELULU???????? #bejeweled pic.twitter.com/WpvnpZpmmm — spooky ela 🎃 (@dlwsoul) October 25, 2022

Tras una sala oscura llena de diamantes que siguen decorando su cuello y vestimenta, volvemos a un nuevo ascensor y a la primera competición de Cenicienta para hacerse con el premio. Tras esta, sigue subiendo pisos con una nueva pista: Taylor llegará hasta el número 13 (su número favorito), que también está pintado de morado. Midnights es su décimo álbum de estudio, pero el decimo segundo si contamos su dos regrabaciones previas. Cada planta con un color representa un disco de su trayectoria y solo tres se repiten: el amarillo (Fearless y Fearles TV), el rojo (Red y Red TV) y el morado (Speak Now y Speak Now TV).

Taylor Swift en el videoclip de 'Bejeweled' / Captura de pantalla de 'Bejeweled' de Taylor Swift

La siguiente escena también vuelve a ser reveladora. En una suerte de espectáculo de cabaret Taylor Swift aparece en escena sentada sobre un reloj que marca las tres. Pero si algo termina por ser esclarecedor es su final, cuando Cenicienta gana el concurso de talentos y rechaza el matrimonio con el príncipe para quedarse con las llaves del castillo prometido custodiado por dragones mientras suena una nueva melodía instrumental con los acordes de Long Life, la canción con la que cierra la versión estándar de Speak Now, en cuya letra canta: "I have the time of mi life fighting dragons with you (pasé el mejor tiempo de mi vida luchando contra los dragones junto a vosotros)", una canción dedicada a su banda y a sus fans.

A la espera de un anuncio oficial, que podría tardar semanas e incluso meses en producirse, lo que parece claro es que este es un vídeo lleno de guiños a la nueva Taylor pero también a las Taylors pasadas, con un Midnights Music Video que, tal y como ella misma anunciaba en redes sociales horas antes de su estreno, está "creado específicamente para vosotros, mis queridos fans que habéis pavimentado el birllante camino".