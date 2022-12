Estados Unidos llora la muerte de Stephen 'tWitch' Boss, el DJ y copresentador del programa de Ellen DeGeneres

Cada vez que uno de los rostros más seguidos de la televisión fallece, se produce una revolución y es que entrar en millones de hogares hace que muchos sientan al que se va como de la familia. Es lo que ha ocurrido con Stephen 'tWitch' Boss, cuyo cuerpo ha sido encontrado sin vida en un hotel de Los Ángeles el pasado martes 13.

Tenía solo 40 años y medios locales como TMZ apuntan a que pudo ser un suicidio porque se encontró una pistola junto a él. Su mujer había ido a denunciar su desaparición un poco antes extrañada porque no se hubiera llevado su coche. Fue ella, Allison Holker, la encargada de confirmar la noticia.

“Con el mayor pesar tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans", compartió en un comunicado que mandó a los medios estadounidenses.

“Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose. Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos. Siempre guardaré el último baile para ti", terminaba su comunicado.

‘tWitch’ se dio a conocer en diferentes programas televisivos. En 2003 fue semifinalista en The Wade Robson Project de MTV y finalista en el talent show Star Search. Pero su fama se disparó cuando llegó a la final de So You Think You Can Dance en 2008.

Más tarde volvería para ser juez en ese mismo programa de baile. Fue allí donde conoció a su mujer cuando coincidieron en la fiesta de cierre de la séptima temporada, en 2010 y ya nunca volvieron a separarse.

Tuvieron juntos tres hijos y su última publicación en redes sociales, donde habían formado una gran comunidad, era de ellos bailando delante del árbol de Navidad. Pero estas fechas van a ser muy duras para toda la familia.

Tras el talent show de baile, Ellen DeGeneres se fijó en él y lo fichó para su programa. En un principio trabajó como DJ y animador del show, pero poco a poco fue ganando protagonismo hasta convertirse en copresentador y productor ejecutivo. Y lo fue hasta que el pasado marzo, el programa llegó a su fin.

“Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, compartía Ellen DeGEneres.

Y no ha sido la única. Las redes sociales se han llenado de sentidos mensajes de despedida de un hombre querido y admirado y al que van a echar mucho de menos.

“Me rompió el corazón enterarme del fallecimiento de Stephen "tWitch" Boss, a quien conocí a lo largo de los años a través de Let's Move! iniciativa y visitas a The Ellen Show. Mi corazón está con su esposa, Allison, y sus tres hijos durante este momento difícil”, escribía Michelle Obama.

“Es desgarrador escuchar que alguien que trajo tanta alegría a una habitación sufría tanto a puerta cerrada. Conozco a Twitch desde hace más de 20 años a través de la comunidad de baile: siempre iluminaba todo. Nunca sabes por lo que alguien está pasando realmente”, señalaba Justin Timberlake.

“Twitch era una luz y un alma hermosa... 💔 Conmocionada y profundamente entristecida. Mi corazón se rompe por Twitch, su esposa e hijos 🙏 Te envío amor y fuerza”, compartía Jennifer López.

