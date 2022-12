Anna Ferrer Padilla acaba llorando al confesar el momento que vive tras su ruptura con Iván Martín

El pasado abril, Anna Ferrer Padilla, rompió su relación de tres años con Iván Martín y eso supuso un duro golpe en su vida. De ahí que haya estado un tanto desconectada de su comunidad de fans virtual. Ella misma lo explicaba en unos stories donde se ha venido abajo.

Aunque normalmente la vemos alegre, compartiendo buenos momentos con su madre, Paz Padilla y triunfando con su línea de ropa, lo cierto es que no todo es tan de color de rosa en su vida.

“Tengo la sensación de que me he distanciado un montón de vosotras, pero yo sé que lo he hecho porque el motivo realmente es la situación personal que yo he vivido estos últimos meses y que me ha hecho alejarme un poco de todo y centrarme en otras cosas", contaba en el vídeo que ha compartido.

"Al meterme aquí y hablar de sentimientos, de alguna manera, os estoy dejando entrar en mi vida y eso no me gusta", añadía con total sinceridad. Pero lo cierto es que esta dosis de sinceridad y cercanía ha provocado un aluvión de mensajes cariñosos que han hecho que Anna terminara llorando por todo el apoyo y amor recibido.

Anna Ferrer Padilla, habla de su estado anímico con susu seguidores. / @annafpadilla / Instagram

Proceso de duelo

Y es que hablar de una ruptura nunca es fácil. “Una ruptura es un momento de cambio muy grande, por lo menos lo ha sido en mi vida. Lleva su tiempo el hacer tu duelo y el proceso de asimilar ese cambio. Sobre todo, me ha costado mucho entender que yo tenía una idea de cómo iba a ser mi futuro y que esa idea ya no iba a ser así. Todos estos meses han sido un proceso de volver a encontrarme a mí misma. Tienes que volver a encontrar tu lugar", explicaba a sus seguidores.

Lo que está claro es que no se trata más que de un bache temporal. Reconoce que ha estado trabajando por conseguir la mejor versión de sí misma y seguro que cada día que pase, se encontrará mejor. Además, se ha quedado sin pareja, pero tiene a su familia y amigos que le aportan ese punto de alegría que le hace falta.