Israel Arroyo completamente roto tras convertirse en el último expulsado de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso está llegando a su fin, de hecho, el miércoles que viene conoceremos el nombre del ganador o ganadora de esta primera edición. Pero antes, uno de los granjeros se ha quedado a las puertas de vivir ese gran día.

Los últimos nominados fueron Bea Retamal e Israel Arroyo, dos pesos pesados del concurso que han protagonizado muchas polémicas, discusiones y momentos de risas en el programa. Pero uno de ellos tenía que decir adiós.

Finalmente, con un 59% de los votos, el expulsado ha sido el vidente que se ha venido abajo durante su despedida. “Para mí fue un sueño venir, me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros, me tenía que tocar y me tocó”, decía antes de dar las gracias a todos.

Lacrimógena despedida

“Gracias a ti, has sido un concursante maravilloso, no solo has generado buenas sensaciones y emociones en tus compañeros, también fuera”, le decía Lara Álvarez que tenía que pararle porque ya ponía rumbo a la puerta.

“Llegar hasta aquí ha sido un reto que yo creo que no estaba ni en tu pensamiento cuando empezaste, todo lo que te espera fuera es precioso”, continuaba la presentadora.

“Me voy feliz”, aseguraba. Y hasta ahí se había mostrado sereno y entero, pero fue abrir la boca Daniela Requena y venirse abajo. “Para mí es un finalista”, aseguraba ella que se levantaba para darle un sentido abrazo al que se sumaba Víctor Janeiro y más tarde la propia Bea Retamal con la que tantas veces ha discutido.

Las lágrimas empezaron a inundar el rostro de Israel mientras Carlos Sobera también le daba la enhorabuena por su concurso y le aseguraba que el domingo le recibirían en plató como se merece, con un grandísimo aplauso.

Ahora sí, ya solo quedan cuatro granjeros para disputar la final, dos veteranos y dos que llegaron un poco más tarde, pero que han vivido el concurso con la misma intensidad.