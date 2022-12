Ya hay cuatro finalistas para disputarse la victoria en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Este miércoles hemos vivido uno de los programas más lacrimógenos de esta primera edición de Pesadilla en El Paraíso. Era la semifinal e Israel Arroyo se ha quedado a las puertas tras ser expulsado. Como era de esperar se ha venido abajo y se ha marchado con el rostro inundado por las lágrimas.

Eso contrastaba con la alegría de los cuatro que ya son finalistas y vivirán el próximo miércoles su último programa con los nervios de saber quién se proclamará ganador. Podría ser alguno de los dos veteranos: Víctor Janeiro o Daniela Requena.

O podría ser uno de los dos granjeros que llegaron un poco más tarde, pero adquirieron pleno derecho de vivir este concurso como el resto: Bea Retamal o Iwán Molina.

El caso es que los cuatro daban saltos de alegría cuando Lara Álvarez les confirmaba que son los cuatro finalistas.

La más impulsiva

“Yo quiero agradecer eternamente a todo el ejército que tengo y que muchísimas gracias, que no me lo esperaba, no pensaba ni llegar a más de dos semanas, así que, ahora sí que quiero que estén a muerte conmigo”, comenzaba diciendo Bea Retamal.

Su concurso ha estado marcado por su relación con Dani G. Fueron pareja antes de este reality. De hecho, se conocieron en otro, Solos, y de allí salieron completamente enamorados. Una pasión que no fue fácil mantener fuera de la pantalla. De hecho, en febrero rompieron y, aunque estuvieron viéndose de manera esporádica hasta julio, traían mucha carga en sus mochilas.

Reencontrarse nos ha dado momentos de mucha pasión y ternura, pero también momentos de infierno con discusiones plagadas de faltas de respeto. Un amor odio tóxico cuyo final todavía es incierto.

El más respetado

“Dar también las gracias de llegar hasta aquí, que no ha sido nada fácil para ninguno y agradecer a toda esta gente que nos está apoyando, que sigan ahí y que, ya estamos aquí”, añadía Víctor Janeiro.

El torero ha pasado por el concurso sin ser nominado ni una sola vez. Se ha ganado el cariño y respeto de todos sus compañeros y lo ha hecho manteniéndose al margen de toda polémica y trabajando y sacando la granja adelante.

Ha tenido que vivir 108 días alejado de su mujer y sus hijos y eso pesa, pero no ha descuidado en ningún momento sus obligaciones en la granja y ha sido fiel a sus valores y forma de ser.

La más disfrutona

Daniela Requena es otra de las que tiene posibilidades de ganar y está feliz de haber llegado hasta aquí. “Estoy super contenta de la oportunidad que me dieron de estar aquí, super agradecida, super ilusionada, me encantaría llegar lo más lejos posible, me encantaría ganar, así que, que pase lo que tenga que pasar, pero que me encantaría”, aseguraba.

Ella ha sido la alegría de la huerta con ese carácter desenfadado y sugerente en ocasiones. Le gusta jugar con fuego y aunque ha intentado acercamientos con varios de los concursantes, finalmente más allá de algún pico o toqueteo, no ha conseguido hacer la carpeta que le hubiera gustado.

Ha sido un ejemplo de superación y de lealtad a sus principios y forma de entender la vida. Y, posiblemente, una de las que más ha sabido divertirse en la granja.

El más estratega

“La sensación es brutal, es maravilloso y vamos a por esa final a tope”, terminaba diciendo Iwán Molina. Sin duda, el concursante más estratega, a nadie le cabe duda. Es, aparentemente el más frío, pero tiene una sensibilidad que se percibe bajo su coraza que le ha hecho protagonizar algún momento emotivo.

Tonteó con Daniela Requena, pero la cosa no fluyó como esperaban. Ha hecho amigos, enemigos y no ha eludido meterse en los charcos que le tocaban.

Ahora, estos cuatro concursantes se disputarán la victoria. El miércoles saldremos de dudas.