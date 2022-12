Alonso Caparrós insinúa algo muy fuerte de Cristina Porta y acaba pidiendo perdón

Cada vez que llega un colaborador nuevo a Sálvame hay revolución, una nueva diana sobre la que centrar el foco y ahora está puesta sobre Cristina Porta. Jorge Javier Vázquez ya le dejó caer que este programa no estaba hecho para ella, pero parece que ahí sigue, intentando demostrar que se equivocaba, y eso sí, capeando el temporal, que no es suave.

En el plató ha coincidido con Alonso Caparrós con el que ya estuvo trabajando cuando ambos formaban parte del equipo de Punto Pelota. Una etapa que les permitió conocerse y que le ha valido a Caparrós para asegurar que Cristina era una compañera conflictiva y trepa que estaba con altos cargos por interés.

Y lejos de echarse para atrás, sigue empeñado en reafirmar sus palabras. “Lo que apunto de ella son cualidades que creo que se le han multiplicado y que no me parecen malas del todo. En este oficio el afán de notoriedad, el protagonismo, la ambición, no están mal”, aseguraba.

Aunque reconoce que era buena reportera, añade que “tenía la vista puesta en lo que es ahora. Yo creo que le iría mucho mejor si consiguiese rebajar esa soberbia, ese ‘me lo sé todo’. Yo te recomendaría que no fueses con la mentira por delante y que cuando te hacen una crítica la recibas e intentes aprender de ella”, aseguraba en el programa.

“Lo que has hecho es echar mierda. Has hecho algo muy grave, insinuar que yo me insinuaba a otras personas del trabajo y eso me gustaría que lo aclararas porque es feo”, le pedía ella.

La bomba de Caparrós

Y lejos de relajar el ambiente, el colaborador le ha echado más leña al fuego. “Cuando tú aclares la acusación de acoso que le hiciste a un compañero siendo falsa y le metiste en un lío para cargártelo, yo aclararé esto”, soltaba la bomba Caparrós, “si ella tira, yo tiro”.

En ese momento Cristina le recomendaba que se callara y le aseguraba que como ella es buena compañera, no iba a hablar de otros aspectos suyos de aquella época que, por cómo lo decía, está claro que no le iban a dejar en buen lugar.

"Te pido disculpas. Hay cosas que son innecesarias, tampoco es mi estilo. Te pido perdón y yo no quiero entrar ahí", acababa pidiendo Caparrós.

Está claro que aquí hay un conflicto, que veremos lo que dura y en qué acaba. Pero Alonso no está ganando muchos amigos por lo que hemos podido ver en redes sociales.

Veremos cuál es el siguiente capítulo, esperemos que no siga tomando un cariz tan desagradable.