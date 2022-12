Aitana arrasa con un vestido de seda transparente: “El vestido de la venganza version Aitana”

Aitana ha sido la gran protagonista en el último evento de YSL y Vogue, no solo por la ruptura con Miguel Bernardeau que se llevó todos los titulares el pasado 14 de diciembre, sino por el rompedor vestido con el que ha aparecido en la alfombra roja del evento. Sobre todo por la unión de ambos temas y por el que todos han bautizado su outfit como "el vestido de la venganza".

Estamos acostumbrados a que la barcelonesa nos sorprenda con sus looks, ya sea porque están llenos de transperencias o porque son de cuero. En este caso, la seda transparente ha sido la protagonista, dejando al descubierto todo su cuerpo que solo estaba tapado por ropa interior.

Las redes ya han dejado sus comentarios en los que no pueden faltar las referencias al actor, pues todos coinciden en que con este look y el corte de pelo es una clara confirmación de que han roto su relación después de cuatro años a pesar de que la cantante haya hecho hincapié en que no va a dar detalles.

Es un vestido totalmente diferente a lo que nos ha dejado ver siempre Aitana, por lo que sus seguidores ya han creado sus propias teorias. En casi todas ellas la comparan con Lady Di y su famoso vestido negro tras dejar oficialmente al ahora rey de Inglaterra, que se conoce como El Vestido de la Venganza. Incluso, algunos usuarios de Twitter argumentan que, como ella sabía que iba a ser el foco de atención, han usado este vestido y el pelo como una forma de distracción para todas las preguntas que iban a salir respecto a Miguel.

"Si realmente no ocurriese nada, desde mi punto de vista, hubiesen dejado ese estilismo para otro evento y hubiesen optado por algo más Aitana", escribe una seguidora en un tweet en que ha dejado muy claro lo que todo el mundo piensa.

De lo que podemos estar seguros es de que Aitana arrasó en la alfombra roja con un vestido que parece que ha sido hecho en exclusiva para ella y con un cambio en el pelo que nadie se esperaba, pero que deja a la vista la nueva era que está a punto de comenzar en 2023.