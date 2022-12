El look precampanadas de Cristina Pedroche que recuerda a Salomé

En los últimos años, Antena3 ha conseguido encabezar el ranking de audiencia en las campanadas. La competencia se ha vuelto abismal y la incógnita por conocer los looks de nuestros presentadores no ha hecho más que crecer. La responsable de ello no es otra que Cristina Pedroche que, desde que se puso al mando desde la Puerta del Sol no ha hecho más que sorprender con sus vestidos.

El año pasado, por ejemplo, no solo sorprendió con su icónico vestido, sino que también lo hizo con su peinado. Y es que el paso del tiempo, sin duda, ha hecho que se vuelva más difícil superarse, pero como bien sabemos, ¡no hay nada imposible para ella!

Ahora que la cuenta atrás ya ha empezado para dejar atrás este 2022, Cristina Pedroche y su compañero de escenario, Alberto Chicote ya han comenzado con la promo: "Una vez másaquí estamos para despedir la última noche del año. La más especia, porque lo hacemos con todos vosotros", escribía la colaboradora de 'Zapeando' en su perfil de Instagram.

Cristina se ha vuelto todo un clásico navideño y ella lo sabe mejor que nadie. Como cada año, la expectación es espectacular y ya empieza a dejarnos la miel en los labios.

Flecos y brillo

No sabemos nada de cómo será su vestido, pero lo que sí sabemos es que lo ha preparado con mucho cariño e ilusión, ¡y durante mucho tiempo! Desde finales de verano, la joven ya ha estado preparándose y reuniéndose con distintos diseñadores para preparar lo que será EL VESTIDO, sí en mayúsculas.

Sin embargo, esta vez ha optado por un conjunto de dos piezas plateado lleno de flecos. Con una blaizer abrochada solo por la parte superior, Cristina ha dejado al aire todos sus abdominales. Y es que ya sabemos lo que le gusta presumir de cuerpazo a la Pedroche.

Respecto al make up ha apostado por algo sencillo en tonos neutros y con un sencillo eyer liner. Asimismo, también ha mantenido esa naturalidad en su peinado, para el que ha lucido un moño dejado su flequillo al aire. Todo este look ha recordado mucho a la artista Salomé e incluso a Eva Longoria.

Pero no nos confiemos, esto no quiere decir que vaya a mantenerse en esta línea para el gran día, seguro que tiene un as debajo de la manga preparado para sorprendernos y dejarnos la boca abierta.