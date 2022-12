Álvaro Boix contesta a los que le critican tras enfrentarse a Javi Redondo en ‘La isla de las tentaciones’

Álvaro Boix ha sido uno de los grandes protagonistas de esta quinta edición de La isla de las tentaciones. En esta ocasión no llegó con pareja sino como tentador vip. Y nada más llegar ya generó su primera polémica tras desvelar que Laura Casabela le había sido infiel a Mario González con él antes de entrar en la isla.

Luego experimentó una fuerte conexión con Claudia Martínez y, a lo largo de las semanas, su acercamiento ha sido tal que han terminado por besarse, pese al daño que sabían que iban a hacerle a Javi Redondo cuando viera las imágenes.

Esta semana le hemos visto encontrarse con él en la hoguera y no ha sido precisamente delicado. Le ha dicho que Claudia ya no le quiere, que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que no piensa irse de la isla con él.

Aunque Javi ha mantenido la entereza y no se ha venido abajo pese a la tensión del momento, lo cierto es que no está pasando sus mejores momentos viendo como su relación está en peligro. Y eso ha enternecido a la audiencia que ya le consideran ganador.

Álvaro, sin embargo, no se ha ganado muchas simpatías, más bien todo lo contrario. Se han multiplicado las críticas a su comportamiento y él ha acabado estallando en redes.

Álvaro Boix estalla en redes

“Chicos, ya sé que estáis viendo la isla muchos y os voy a decir una cosa: meteos los comentarios malos por el culo. No me arrepiento de nada”, aseguraba en sus stories.

Y lejos de recular, se mantiene firme respecto a su actuación en el programa. “Ya veréis como el que dice ser tan bueno, no es tan bueno, ya le vendrá su momento, queda mucho. Queda una hoguera final, queda un reencuentro, queda un debate final... ¡Pues no quedan cosas y no da vueltas la vida!”, aseguraba.

De momento no puede desvelar qué es lo que vamos a ver a partir de ahora, pero está claro que la información que él tiene le hace mantenerse firme. “Que sí, que sí, que da pena... Lo siento, pero ya no me da pena, ¡ya no me da pena! Sabiendo lo que sé, ya no me da pena", terminaba diciendo.

Nunca pensé decir esto, pero te como las pelotas, Alvaro Boix. Ahora mismo todas mis esperanzas puestas en ti. #LaIslaDeLasTentaciones13 pic.twitter.com/WCqKyItjdu — S ✨🏴 (@shiny2punto0) December 16, 2022

¿Qué será lo que nos queda por ver de Javi? ¿Cambiará la percepción que muchos tiene ahora de él?