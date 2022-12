Mario defiende a Laura en su hoguera y ella sorprende con su cita 24 horas en ‘La isla de las tentaciones’

En el último programa de La isla de las tentaciones hemos visto cómo los chicos tenían que enfrentarse a la incómoda situación de encontrarse con los tentadores favoritos de sus chicas. En el caso de Mario González, tuvo que ver a Adrián, el chico con el que ha visto besarse a Laura.

El soltero llegó a la hoguera haciendo referencia al calor que hacía por las altas temperaturas que había por allí. “Por cierto, unos cinco días tardé en darme cuenta de que Laura tenía novio porque, desde luego, parecía que estaba soltera allí”, decía.

“Obviamente, a este chico no le importa Laura”, expresaba Mario tras escucharle hablar así de su novia. Adrián aseguraba que el único que la ha dejado en mal lugar es él tras encontrarse en una hoguera de confrontación tras la que decidieron darse otra oportunidad y al poco ya le estaba comiendo la boca a otra soltera.

Las tres preguntas

Laura no entró al programa enamorada de Mario. Eso es lo que contestó Adrián tras la primera pregunta de las tres que podía hacerle. Como respuesta a la segunda, le dejó claro que Laura no había hablado bien de él nunca.

“Tienes muy clase chaval, dejar así a mi novia, porque es mi novia, que no te voy a consentir tampoco que la dejes así. Si de verdad te importa y de verdad la quieres, aunque sea un poquito, respétala”, se enfadaba Mario que pese a todo lo sucedido, sigue dando la cara por su chica.

Por último, preguntó si Adrián pensaba que Laura se fuera a marchar con él. “A lo mejor conmigo no va a salir, pero lo que tengo clarísimo es que, contigo, menos todavía”, contestaba.

Mario le pedía una vez más que no le faltara al respeto a su chica y hasta ahí llegó su minuto de gloria. Y esta forma de defender a su chica, parece que ha gustado a una parte de la audiencia.

La cita de Laura

Luego Adrián llegó a Villa Playa y le contó lo que había pasado a Laura que no pareció muy contenta tras saber que le había dicho a Mario que ella ya no le quería cuando había estado reventada con todo lo que había pasado entre ellos.

Tal vez fueron esas mentiras las que le llevaron a tomar la inesperada decisión de no darle a nadie la última cita 24 horas. “Hay un chico aquí, que, desde el principio, me ha hecho sentir genial. Si no hubiese sido por él mi paso por aquí no hubiese sido igual, pero pienso que para construir algo nuevo me tengo que construir yo y creo que es un trabajo que tengo que hacer sola”, decía, confirmando así que no iba a darle la cita a Adrián.

Después de todo esto, todavía podemos pensar que quizás esta pareja sea una de las que se vaya junta al final del programa. Pero cualquier cosa puede pasar.