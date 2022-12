Iñigo Onieva carga contra el nuevo novio de Tamara Falcó: “Le dije que iba a ser el padrino”

En estos tiempos que corren, donde se ha vuelto más común de lo habitual enterarnos de una ruptura, que alguien recupere la ilusión en el amor antes de las doce campanadas es más que emocionante. Y es que no hay más que ver todos los titulares que ha acaparado Tamara Falcó desde que se ha conocido su romance con Hugo Arévalo.

La vida le ha dado un revés a la Marquesa de Griñón y tras la infidelidad de Íñigo Onieva pocos días después de pedirle matrimonio, ahora las mariposas en el estomago le han vuelto a resugir con el empresario.

La noticia se conocía en el programa de Ana Rosa Quintana, donde la presentadora aseguraba que "no es la primera vez que pasa esto: hay una ruptura, ella está mal y el amigo va a consolarla", y bueno, el final ya nos lo conocemos. La colaboradora ha contado que "la cosa va viento en popa" y que están entregadísimos en este romance y muy "ilusionados".

Sin embargo, a quien no le ha hecho mucha gracia ha sido a Íñigo Onieva. Su reacción ha sido coger a su 'amigo' por un chat y decirle de todo menos guapo. Se han filtrado algunos de los mensajes que el ingeniero envió y lo cierto es que dejan mucho que desear: "Sucia rata"; "eres un trepa", "me das asco", "te has saltado todos los códigos de la amistad" o "eres la peor persona del mundo", son algunos de los 'piropos' que le habría dicho Íñigo a Hugo.

¡Fin a su amistad!

El ex de Tamara está que no echa ni gota de sangra tras enterarse que uno de sus íntimos amigos está saliendo con su exprometida. La polémica está servida, pero ahora son muchos los que se preguntan si era Hugo más amigo de Íñigo o de Tamara.

El ex de la Marquesa de Griñón ha reaparecido muy enfadado y no ha ocultado que se siente traicionado. De hecho, ha asegurado que Hugo iba a ser el padrino" de su primer hijo con la marquesa: "Le dije que iba a ser el padrino" ha reconocido antes de revelar con ironía que su íntima amista con el empresario está rota: "Una lástima".

Quizás no sea el más apropiado para juzgar que Tamara haya recuperado la ilusión y es que, poco después de romper su compromiso, él también fue visto besándose con otra.