Tamara Falcó confirma que tiene nuevo novio

Tamara Falcó podría haber encontrado de nuevo el amor tres meses después de cancelar su compromiso con Íñigo Onieva por infidelidad. El Programa de Ana Rosa se ha adelantado esta mañana a dar en exclusiva todos los detalles sobre la nueva ilusión de la Marquesa de Griñón.

La colaboradora Leticia Requejo ha sido la encargada de revelar quién es él: Hugo Arévalo, un joven madrileño y emprendedor, que forma parte del grupo de amigos en común tanto de Tamara como de su ex desde hace años. Un detalle que ha llamado la atención de Ana Rosa Quintana. "No es la primera vez que pasa esto: hay una ruptura, ella está mal y el amigo va a consolarla...", ha afirmado.

La colaboradora ha contado, además, que "la cosa va viento en popa". "Los dos están bastante entregados a la causa; están ilusionados", ha añadido, aunque "todavía no se puede etiquetar como 'relación'".

En un principio, el entorno de Tamara ha desmentido que estuviera de nuevo enamorada, ya que apenas ha tenido tiempo debido a la cantidad de compromisos profesionales que ha tenido que atender últimamente.

Sin embargo, la propia protagonista ha sido quien ha confirmado después a la periodista Beatriz Cortázar que lo suyo con Hugo va más allá de una simple amistad y que han tenido "alguna que otra cita".

Lo curioso es que el pasado 4 de julio, Tamara Falcó anunciaba su implicación en un nuevo proyecto eco-friendly como socia y brand strategy. Se trata de miniplanta, una compañía de decoración del hogar en cuyo equipo se encontraba, entre otras personas, Hugo Arévalo. Quién sabe si, a base de trabajar codo con codo en los últimos meses, el amor ha aflorado con fuerza entre ambos.

La reacción de Íñigo Onieva

Esta informaicón ha llegado rápidamente a oídos del propio Íñigo, a quien no le ha hecho mucha gracia la idea de ver a su amigo con su ex, como bien ha relatado Requejo: "Se ha enterado y no le ha sentado nada bien, su reacción ha sido escribir a su amigo por un grupo de chat [con el resto de su pandilla] y le ha recriminado que no haya ido de frente, que se lo haya escondido, haya ido por detrás y que se haya justo liado con su ex Tamara".

Una declaración sobre la que ha querido opinar Joaquín Prat: "Hombre, después de ser desleal a su pareja no le puede pedir que vaya de frente".