Dua Lipa y Robert Pattinson: dos motomamis en el concierto de Rosalía

¡Menuda semana lleva Rosalía! La estrella española ha vuelto a dar que hablar gracias a Despechá. Y es que este mismo viernes ha lanzado el rémix de la canción junto a una de las raperas estadounidenses más famosas de todos los tiempos: Cardi B. La catalana, al igual que hizo con The Weeknd en La Fama, ha puesto a la artista americana a cantar algunas frases en español. ¡Y no suena nada mal!

Pero la cosa no se ha quedado ahí, ¡ni mucho menos! Este mismo jueves, 15 de diciembre, Rosalía ha hecho historia en el O2 de Londres, convirtiéndose en la primera artista femenina que canta en español en llenar las 20.000 localidades del recinto. ¡Toda una proeza! Lo que no esperábamos es que algunas de las mayores celebridades de Reino Unido se acercaran a ver el show.

Dua Lipa, una motomami más

De este modo, entre los celebs que han acudido al show, los fans han podido ver a Dua Lipa. La británica no dudó en disfrutar del concierto de la española. Dua llegó a compartir en las historias de su Instagram un mensaje para la intérprete de Hentai junto a una foto del show: “Rosiiiiii”.

Además, tal y como hemos podido ver gracias a algunos vídeos que han subido los asistentes del concierto, Dua disfrutó de todas las canciones. Sobre todo de Despechá y de Malamente.

Es cierto que las dos estrellas llevan años coincidiendo en varios eventos. De hecho, una de las primeras veces que coincidieron fue en LOS40 Music Awards de 2018. Desde ese momento, los fans ya pedían a gritos una colaboración entre ambas artistas.

Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Otro de los británicos que no ha querido perderse el show ha sido Robert Pattinson. El actor ha acudido al concierto junto a su pareja, la también actriz y modelo, Suki Waterhouse. La pareja se unió a Dua Lipa en la zona VIP. De hecho, Suki no dudó en bailar al ritmo del estribillo de Despechá con la cantante de New Rules. Y parece que se sabían toda la letra.

robert pattinson, suki waterhouse, dua lipa and camila morrone at rosalía’s concert pic.twitter.com/JPy2wpVP8C — 💭 (@comfortrobt) December 16, 2022

Camila Morrone al ritmo de Malamente

Camila Morrone, la modelo británica de 25 años, no se ha querido perder tampoco el Motomami Tour. La ex de Leonardo DiCaprio también estuvo en la zona VIP junto a Dua Lipa. Y es que las dos celebs son muy amigas.

Eso sí, parece que ella no se sabía tan bien la letra como sus compañeras. Lo que nos queda por saber es si Rosalía pudo saludar a estos invitados VIP tras el concierto. Esperemos que sí, aunque sea solo por la foto que nos dejaría para el recuerdo.