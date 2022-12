Salen a la luz las imágenes de la detención de María León

Hace dos meses, María León era detenida de madrugada por propinar un puñetazo a un miembro de la Policía Local. Tras pasar la noche en el calabozo, la actriz fue trasladada y sometida a un juicio rápido en los uzgados de la capital hispalense, donde se acordó su puesta en libertad de forma provisional, manteniendo abierta la causa por un presunto delito de atentado a la autoridad.

De acuerdo con las autoridades, los agentes se encontraban en esas inmediaciones por el aviso que recibieron sobre un ciclista (amigo de León) con síntomas de embriaguez, que ponía en peligro su vida y la del resto de transeúntes, llegando a doblar la tasa de alcohol en sangre permitida. Cerca había un grupo de personas, entre las que se encontraba la actriz, que en ese momento se encontraba celebrando el fin de rodaje de uno de sus últimos proyectos. Todos se aproximaron al lugar en el que estaban los agentes y algunos de ellos se lanzaron a increparles. Al parecer, muchos de ellos decidieron grabar lo que estaba sucediendo con sus teléfonos móviles, un hecho por el que las autoridades policiales les exigieron identifcarse.

Pues bien, gracias a Nacho Abad y En boca de todos, dichos vídeos han salido recientemente a la luz, mostrando lo que pasó aquella madrugada del 1 de octubre. A manos del periodista han llegado tres clips diferentes sobre lo ocurrido, donde se puede oír a los agentes pedirle que abandone la zona, o si no "va a acabar detenida esta noche". "¿Por qué? Pero si yo no he hecho nada", contesta confundida y agitada. Finalmente, se oye otra voz que se acerca a ella y le dice: "se va a venir usted detenida, porque sí". En este momento la actriz forcejea para zafarse del arresto de la policía, quien en un primer momento le había instado a identificarse, pero ella afirmaba no llevar su documentación encima.

Según el colaborador, le meten en el coche patrulla para ir a la comisaría a, efectivamente, identificarla. Sin embargo, ella intenta escapar por estar padeciendo "claustrofobia" y es entonces cuando se procede a su detención.

El programa de Cuatro presentado por Diego Losada, además, también ha tenido acceso a la versión completa de María León, quien asegura haber "necesitado tratamiento psiquiátrico por los pensamientos intrusivos y el terror de lo vivido. Impedía mi descanso y estaba en estado de alerta permanente".

"Celebrábamos el fin de un rodaje en una terraza de Sevilla [...] Un amigo iba en bicicleta y fue retenido por la policía [...] Me piden que me identifique, no llevaba ninguna documentación pero les digo verbalmente mi nombre completo y mi DNI, grababa con el móvil la secuencia y me dicen que deje de hacerlo [...] Me meten en el coche patrulla y siento gran claustrofobia y empiezo a hiperventilar [...] Presento lesiones en la rodilla y en las muñecas del momento de la detención [...] En comisaría se me adelanta la menstruación y no me asisten ni proporcionan ningún producto de higiene personal, me obligan a permanecer manchada y sangrando".

La denuncia de María León, archivada

Tras la noticia tanto sobre su arresto como sobre la versión policial, la andaluza decidió dar su versión de los hechos y denunciar a la Policía Local por "delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral".

"Estas últimas 48 horas han sido verdaderamente difíciles. Niego haber agredido a nadie. No es mi intención poner en entredicho el trabajo que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en nuestro país, pero que en mi caso sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la policía local de Sevilla. Desde este momento pongo toda mi confianza en la justicia", publicaba en redes sociales.

Semanas más tarde se conocía que el juez archivaba su causa, aunque León va a recurrir esta decisión. Y cabe recordar que aún queda por resolverse en el juzgado su presunto delito de atentado a la autoridad, el cual se encuentra en fase de instrucción.