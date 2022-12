Aitana deja clara la temática de su próximo lanzamiento: “De lo que antes no hablaba”

Aitana está siendo la protaonista de todos los titulares: su ruptura con Miguel Bernardeau, nueva serie de Disney+ o el famoso vestido de la venganza están poniendo a la artista en el foco mediático. Sin embargo, su carrera continúa, especialmente en el lanzamiento de su tercer disco tan esperado.

Pues bien, ha sido en una entrevista para Muy Vesta donde ha dado nuevos detalles de este próximo proyecto, lo que ha sido ponerse en la piel de Candela o, incluso, de que 2023 va a ser su año más importante.

"Comunidad, personalidad, genética, empoderamiento, presente, pasado y futuro", con estas palabras definía la barcelonesa cómo va a ser su tercer álbum que tanto esperan sus seguidores. No es de extrañar que el lanzamiento se haya retrasado con todos los proyectos cinematográficos que ha tenido en los últimos meses. Sin embargo, "hay muchas cosas que ya están y para prepararlas se necesita tiempo, pero el año que viene voy a sacar el disco, no tan a principios de año", confesaba la intérprete.

Al parecer, como sabíamos, va a ser un disco totalmente diferente, con sonidos y ritmos a los que no nos tiene acostumbrados pero que, como hemos visto en los adelantos, continúan siendo auténticos éxitos. La razón de esto es que la temática ha cambiado, ya no es la Aitana de 18 años que llegó a Operación Triunfo: "Estoy intentando, y no sé si la gente se está dando cuenta, hacer música más sobre el empoderamiento de la mujer, de su sexualidad y cómo se siente frente a un hombre, una mujer o lo que pueda ser, pero es simplemente ver las vibes que tienes dentro, cómo fluyes y todo más normal, como en la vida de persona de 23 años, pero de lo que antes no hablaba".

Los ritmos cambian y las letras también, "no solo de sexo, sino la sensualidad y cómo la sientes, el coqueteo con alguien y contigo misma, es un poco más electrónica, aunque siempre voy a hacer pop, estoy fluyendo dentro del pop".

2023 es su año y así lo ha dicho confiada de que lo va a cumplir, como Candela en La Última cuando consigue entrar en el mundo de la música. "Este año ha sido un completo aprendizaje, un encontrarme, me he encontrado del todo y eso ha sido muy bonito", comenta Aitana, asegurando todo lo que hará en el que viene: "Para el 2023 decreto que voy a estar viajando mucho, voy a llevar mi música a más países y que va a ser mi año, va a serlo y vamos a llevar todas las energías a eso”.