Sebastián Yatra, Bizarrap, Ozuna o Bad Bunny celebran la tercera Copa del Mundo de Argentina

La final de la Copa del Mundo de fútbol Catar 2022 se convirtió ayer en el foco de atención de todo el planeta. Millones de personas estuvieron muy pendientes de la final que disputaron Argentina y Francia. Y los grandes nombres de la industria musical (Sebastián Yatra, Bad Bunny, Ozuna...) no fueron una excepción.

Todos ellos celebraron la tercera Copa del Mundo del país americano. Nada extraño si tenemos en cuenta que era la representación latina y lo que nos une, además de la música, es el idioma.

Por ello algunos de los principales artistas latinos festejaron por todo lo alto la victoria del combinado albiceleste. Uno de los que lo hizo de manera más pasional fue Bad Bunny cuyas fotos y vídeos con la camiseta de Messi han corrido como la pólvora.

Pero no ha sido el único:

Sebastián Yatra: "La mejor final de la historia 🇦🇷🏆🇫🇷 GRANDE ARGENTINA!!!! GRANDE LEO!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇦🇷🇦🇷🇦🇷⚽️🙏🏻"

Ricky Montaner: "SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO🇦🇷🇦🇷😭😭 SIEMPRE LO SENTÍ EN MI CORAZÓN. SIEMPRE. Y me vine a alentar a este equipo que nos dio todo y más!!!! Nunca dudé. Nos dio la alegría mas grande para un país como el nuestro en mucho tiempo. NO CAIGO🥹 Gracias mi amor por estar acá. Esto es algo que no me voy a olvidar nunca más en mi vida y tuvimos el privilegio de presenciarlo. GRACIAS SELECCIÓN!!! Estoy muy emocionada. Pienso en todo el pueblo argentino y en lo mucho que necesitábamos esto. 18/12/2022 🇦🇷🙏🏻⚽️"

Justin Quiles: "Así dormimos todos hoy, felicidades a mis hermanos Argentinos hoy se hizo historia 🇦🇷 los amo ❤️ 🏆 🏆 ⚽️ ⚽️"

Ozuna: "Felicidades al mejor del mundo @leomessi, un honor entregarte el trofeo @budweiser #PlayerOfTheMatch , mas que merecido campeón! LOS AMO ARGENTINAAAAA 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 🇵🇷🇵🇷🇵🇷

Andrés (Dvicio): "Sintiendo toda nuestra Argentinidad el día de hoy. VAMOS ARGENTINA 💙🤍💙"

Diego Torres: "Qué emoción tan grande poder volver a vivir SER CAMPEÓN MUNDIAL!! Gracias jugadores y cuerpo técnico por el buen trabajo que hicieron dentro y fuera de la cancha representándonos tan bien con pasión pero con humildad y valores, que en una sociedad tan castigada como la nuestra nos hace muy bien, demostraron que con unidad y un buen plan todo se puede lograr y eso sería bueno que lo entendamos como país y tomemos ese camino que nos va a llevar a un lugar mejor! Te amo Argentina! 💪🇦🇷❤️ @angeldimariajm @leomessi @afaseleccion a todos MUCHAS GRACIAS !!!

Lali Espósito: "Esto es más de lo que podía soñar y miren que siempre fui de soñar en grande. soy del país más lindo del mundo. Coronados de Gloria Vivamos"

Bizarrap: "SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO 🇦🇷 QUE ORGULLO SER ARGENTINO LRPMQMP, VAMOS CARAJO🇦🇷 EL MEJOR DIA DE MI VIDA GRACIAS DIOS🇦🇷

Sol Macaluso: "Lo dije: vine a buscar la copa 🏆. Quiero escribir muchas cosas pero en estos momentos no me sale nada. Lo logramos. Para todos los que no confiaban, los que no creían, los que dudaban, SOMOS CAMPEONES MUNDIALES y lo que viví hoy no me lo voy a olvidar jamás. Gracias ARGENTINA carajo ❤️ vivirlo con vos hizo que todo sea el triple de mejor, te amo @pia.macaluso 🇦🇷"