Gerard Piqué ficha a un mítico de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para uno de sus nuevos proyectos

Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol, pero como jugador profesional, porque sigue ligado al deporte que ha ocupado toda su vida. No deja de crear proyectos con los que seguir activos y uno de ellos es la Kings League, una liga de fútbol 7 muy especial.

“La Kings League es una competición de fútbol real en la que 12 de los mayores streamers y creadores de contenido hispanohablantes del mundo presidirán los equipos participantes que cada semana competirán hasta llegar al emocionante playoff. Solo entonces se decidirá la lucha por un único trono, por pasar a la historia de esta novedosa competición”, explica la organización de este proyecto.

La liga tendrá 12 equipos compitiendo, cada uno de ellos liderado por un streamer. Y los jugadores serán futbolistas hiper reconocidos y personajes de la televisión. Kun Agüero e Iker Casillas ya se han apuntado. Con una estética muy a lo Juego de tronos, poco a poco vamos conociendo en qué consistirá.

Nuevo fichaje

Ahora podemos sumar a uno de los equipos a un mítico de Mujeres y Hombres y Viceversa: Noel Bayarri. A través de TikTok ha desvelado su fichaje.

"Presidentes de la Kings League: No soy lo que están buscando, soy lo que necesitan. La gente me conoce por otro tipo de cosas, pero he jugado al fútbol toda mi vida. Soy un portento canario, mediocampista, ataco, defiendo y muerdo, técnico, rápido a pesar de mis piernas cortas, voy bien por arriba, tengo buen toque. La zurda no es mi pierna buena. Ya quisiera tener Modric mi visión de juego. Mi compromiso será total. ¿A qué jugador me parezco? Si Touré Yaya y Busquets procrearan, yo sería ese neonato. Qué bien lo vamos a pasar. Nos vemos en el campo", aseguraba.

“Desde enero de 2023, Barcelona acogerá todos los partidos abiertos al público, y podrán seguirse online por los canales oficiales de la Kings League y a través de los canales de los streamers que se enfrenten cada jornada. Esta liga de fútbol 7 llevará el deporte rey a una nueva dimensión, con reglas que favorezcan encuentros más divertidos y emocionantes”, anuncia la liga.

La cuenta atrás ha comenzado.