El look transparente de Anitta que ha dejado sin palabras a Lauren Jauregui

No hay semana que pase sin que Anitta nos sorprenda con alguno de sus modelitos. Y es que la brasileña tiene un estilo propio que hace que sus miles y miles de fans en todo el mundo queden completamente hipnotizados. Anitta se ha convertido en una inspiración para muchos de ellos.

Lo que también ha demostrado nuestra protagonista es que es una auténtica fan de las transparencias y todo tipo de modelitos que resalten su figura. Para prueba está el último look que ha lucido en sus redes sociales, que a simple vista podría tratarse de un outfit formal pero que realmente nos muestra la esencia más pura de la brasileña.

Se trata de un conjunto de cuero formado por una falda y una chaqueta. Pero Anitta ha querido posar frente a las cámaras también sin la parte de arriba para mostrarnos el bonito body negro y transparente que escondía debajo. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Como era de esperar, sus fans no han tardado en reaccionar al impresionante look de su artista favorita, inundando la publicación de halagos y todo tipo de mensajes bonitos. Una de las que tampoco ha podido resistirse a los encantos de Anitta es Lauren Jauregui, que le ha dejado una llama de fuego entre las respuestas. Ante esta interacción, los fans de ambas artistas no han tardado en suplicarles que colaboren juntas.

Hace una semana, la intérprete de Envolver se convirtió en noticia tras los rumores de su posible aparición en la séptima temporada de Élite. Diversos medios dieron la noticia, algunos basándose en la información que dio el portal brasileño Em Off, que aseguraba que la cantante estaba en negociaciones para participar en esta archiconocida serie de Netflix. De momento no está confirmado, por lo que tendremos que esperar si finalmente se hará oficial o no. Lo que es evidente es que la brasileña ha dejado claro en más de una ocasión que quiere ampliar sus dotes artísticas a la actuación.

Ya sea en la pantalla o fuera de ella, Anitta es una estrella. Eso es algo que pudimos comprobar en primera persona en nuestros premios LOS40 Music Awards 2022, que sin duda estuvieron protagonizados en gran parte por la naturalidad de la artista. ¿O acaso su perreo a Isabel Díaz Ayuso no fue una clara demostración de ello?