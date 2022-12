Rosalía se sincera tras terminar su gira Motomami: “A veces me hago daño”

No sé cuántos conciertos hacen falta para coronarse como la reina de los escenarios o los premios que hay que llevarse para creérselo, pero Rosalía, sin duda, ha hecho historia con el Motomami World Tour. Un show que ha llegado a su fin este domingo en París.



La catalana ha brillado en 46 espectáculos diferentes: cuatro etapas repartidas por España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa que han dado mucho de qué hablar. Críticas y alavaciones a partes iguales que la han llevado a convertirse en una de las giras más espectaculares nunca antes vistas. ¡Y no es para menos!

La artista ha hablado sobre las buenas palabras que han tenido sus fans hacia ella con Apple Music: "Estoy feliz por lo que dicen porque hemos literalmente sudado mucho", decía. Rosalía se ha dejado la piel en el escenario, tanto que incluso ha llegado a reconocer que "a veces me hago daño en la cara en mitad de la actuación, me corto el pelo de verdad". En el escenario pasan muchas cosas, y al final el público solo ve lo que se proyecta: "Realmente nos ponemos allí y damos toda la energía".

Un tour muy Motomami

Todas las buenas críticas que ha recibido son el resultado de todo el proceso que ha habido detrás del Motomami Tour: "Tenía una libreta donde escribía mucho durante dos años o así. Escribía "esto iba a pasar en el escenario". Me imaginaba esto, me imaginaba aquello. Me imagino un tipo de coreografía, unos efectos visiaules... y luego fue plasmar muchas intenciones".

Sin embargo, ahora que ha puesto el broche de oro a esta maravillosa gira, Rosalía ha confesado que el momento de no parar le pasa factura: "Me siento muy, muy, muy mal. Pero al mismo tiempo, siento que cada noche digo: "Vale, aunque esté tan cansada, voy a poner todo mi amor". Al fin y al cabo, actuar también es generosidad... Así que siento que intento centrarme en eso y eso me da energía para seguir adelante".

La colaboración perfecta: Cardi B y Rosalía

El tema del verano junto a la sesión de Bizarrap y Quevedo ha sido Despechá. ¿Quién no lo ha dado todo bailando de lao a lao? Una canción llena de ritmo que, por si fuese poco, hace unos días lanza el remix junto a Cardi B.

Una colaboración que han llevado en el estricto silencio, pero que ahora que ya está fuera ha sido todo una bomba. La Rosi ha revelado que trabajar con la neoyorkina era algo que siempre había querido: "Quería hacer música con ella; ella sabe que me encanta su música, y siempre me apoya también. Así que le dije: "Esta canción está inspirada en el Mambo, está inspirada en la música dominicana". Y ella es dominicana, así que ¿quién va a entender esto mejor que ella".

Ambas han creado todo un hit, pero desde antes a Cardi B ya le gustaba esta canción: "Está inspirada en este tipo de música, inspirada en Omega, así que ella entiende que todo eso es parte de ella. Me encanta como suena cuando rapea, suena urgente y cuando canta, suena fresco. Es genial. ... Su energía es súper fuerte, es super pura y fuerte. Creo que todo el mundo puede sentirla. No importa si la has visto en el escenario o a través del teléfono, todo el mundo la siente, porque es muy especial".