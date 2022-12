Kiko Hernández se indigna con Rosa López y le manda una advertencia sobre el chat de Operación Triunfo

La primera edición de Operación Triunfo se celebró hace más de 20 años, pero lo que vivimos en aquel estreno fue tan grande que pasarán los años y nunca podremos olvidarnos de los que fueron los primeros habitantes de la academia más célebre de nuestro país.

Muchos de ellos, son artistas consagrados, que siguen compartiendo su música dos décadas después con mayor o menor éxito. Así que, todo lo que ocurre en torno a aquel grupo, sigue interesando.

De ahí que recientemente, las palabras de Chenoa asegurando que Rosa López no es su amiga sino una compañera, hayan calado tanto. Y lo que más ha molestado de eso en algunos sectores no ha sido tanto lo que ha dicho sino la reacción de Rosa cuando le han preguntado por el tema.

Una reportera de Fiesta se acercaba de ella a indagar un poco en el tema y el hecho de que culpara a la prensa de hacer cómics de sus vidas, no ha sentado muy bien en Sálvame, concretamente a Kiko Hernández que ha querido mandarle un mensaje a Rosa.

La advertencia de Kiko

“Rosita, bonita, preciosa, antes de cagarte en la reportera, que te has cagado en ella… ‘¿yo me meto con tu trabajo?’… No, pero te estás cagando en ese programa, en este programa, en este que has venido aquí a promocionar porque si nos interesa la prensa sucia, como tú la llamas, cuando hay que vender disquitos. Cuando hay que vender discos, entonces vamos a la prensa sucia, a la prensa que se inventa y a la prensa que hace un cómic, pero cuando ya nos interesa porque fíjate lo que estamos contando, algo que ha contado la protagonista, que se llama Chenoa, entonces somos sucios y somos tal”, expresaba Kiko completamente indignado.

Y no dudaba en mandarle una advertencia: “Cuidado Rosita, que te queda mucha vida y muchos discos que vender. Cuidado. Y, además, que no hemos contado ni un 5% de lo que pasa en ese grupo de chat de los de OT. Cuidado, que nosotros también tenemos infiltrados y sabemos lo que os escribís, y sabemos lo que ponéis y sabemos a quién ponéis a parir y sabemos a quién habéis sacado del grupo y a quién habéis metido. Que yo tengo a mis infiltrados también”.

¿Empezaremos a descubrir el lado oscuro de la primera edición de OT?