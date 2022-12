María Jesús Ruiz se casa y los detalles de su boda son un tanto surrealistas, aunque para ella es ‘orgásmico’

María Jesús Ruiz es uno de esos rostros televisivos que más allá de la moda, su profesión, se ha paseado por distintos realities y platós de televisión hablando de su vida y siempre generando polémicas. Siempre tiene algo que contar, y en esta ocasión es sobre su boda.

Lleva un tiempo más apartada, viviendo feliz su nueva historia de amor con Curro Rodríguez con el que lleva cuatro años de feliz relación. Bueno, con matices.

“Nos peleamos a diario, eso también hay que reconocerlo porque sería hipócrita decir que todo es ideal, no”, aseguraba ante los micrófonos de una agencia. Y menos mal que lo ha contado, porque si no, nos habría costado creer la historia.

Novio entregado

Sálvame ha recogido el momento en el que ha dado detalles de su boda para el próximo año. “El otro día me dice Curro, ‘¿tú sabes que en el 2023 te vas a casar?’. ¿Ah, sí?, dije yo. Digo, ‘pues me tendrás que avisar, ¿no?, porque yo tendré que comprarme un traje’. Y me dice, ‘no te olvides de que yo ya me sé tu talla y me sé todas tus cosas’. Bueno, pues para que me haga una higiene facial o algo, que tú sabes que no me puedo presentar con una legaña. Y dice, ‘tú no te preocupes porque te lo vas a encontrar todo porque a mí me gusta tal y como eres. Me gustas con la cara lavada, con la cara maquillada. Me gustas con legañas, con mocos en la cara’. Y eso es el amor”, reconocía emocionada la modelo.

Parece ser que Curro se va a encargar de todo y ella solo tendrá que presentarse a su boda. “No sé qué día será, pero sí sé que ya me ha pedido partida de nacimiento y todas las cosas que necesita”, aseguraba, dejando claro que el proceso está en marcha.

“Yo cualquier día me llaman y me dicen ‘que tienes que estar en este sitio’. Tú no sabes para mí, que soy una comodona, lo feliz que me hace porque un día vengo y me caso”, aseguraba sobre cómo será su boda, a la que acudirán sus hijas (de relaciones anteriores) convertidas en mini ella.

“Lo único que me ha preguntado es ‘¿tú te quieres casar conmigo?’, le he dicho que sí y ya está. Pues tú solo te tienes que presentar el día y la hora donde yo te diga y ya está. Tú no sabes lo feliz que estoy, es orgásmico”, aseguraba. Será una de las pocas novias que no disfrute con los preparativos.

Así que, no sabemos cuándo, pero María Jesús Ruiz se casa.