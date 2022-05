‘Socialité’ desvela el embarazo de María Jesús Ruiz y ella tiene algo que decir

Este fin de semana Socialité anunciaba que había una famosa embarazada que pretendía llevar su estado en secreto. Está de dos meses y como pista, la reportera encargada de desvelar su nombre decía que había sido Miss España, era andaluza y tenía entre 35 y 45 años.

Nuria Marín se aventuraba a decir que podía tratarse de Eva González, pero el vídeo que emitió el programa desveló que se trataba de María Jesús Ruiz. Un testigo que había compartido sala de espera en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, daba la información.

“El miércoles estábamos en el hospital, llegó María Jesús Ruiz con el novio de San Juan y cuando le preguntó en el hospital que qué le pasaba, allí en la administrativa, comentó que estaba embarazada y que tenía muchas molestias y que venía a controlarse el embarazo. Pasó a paritorios, a la sala de espera donde estábamos nosotros, y allí comentando, estuvo diciendo que estaba embarazada. La vieron y cuando salió dijo que estaba todo bien, estuvo allí como dos horas con nosotros”, relataba sobre el encuentro fortuito con la modelo.

La reacción de María Jesús

Y el programa no dudó en ponerse en contacto con ella para felicitarla. “Muchísimas gracias, pero no voy a hacer ninguna declaración, ¿eh? Es que es domingo, son las once de la mañana y estoy con la niña descansando, ¿vale?”, era la primera reacción de María Jesús al teléfono.

Pero, como contaba la reportera, había una segunda parte. “Esta mañana cuando la hemos llamado a primera hora la hemos pillado recién levantada y nos dice, ‘ah, pues muchas gracias’, o sea, que nos lo confirma. ¿Qué ha pasado? Que después de enterarse que lo íbamos a emitir aquí en Socialité, nos vuelve a llamar, no sabemos si es que se lo ha pensado mejor, o es que le hemos reventado esa posible exclusiva remunerada y nos dice, ‘bueno, tampoco es que te pueda confirmar, un embarazo no se puede ocultar, si viene, ya se verá’. Un poco raro, pero es que tengo que decir que está embarazada porque además del testigo del hospital, lo tenemos contrastado con el mejor amigo de María Jesús, que ya se lo ha dicho a sus amigos, no hay vuelta atrás”, informaban desde redacción.

Así que, parece que la modelo podría estar esperando la llegada de su tercer hijo. Ya tiene dos niñas, una, fruto de su relación con José María Gil Silgado y otra que tiene en común con Julio Ruz. Ahora, podría llegar el tercer bebé con su nueva pareja, Curro con el que lleva dos años de relación.

El desmentido de María Jesús

Tras salir esta información a la luz, la modelo ha acudido a las redes sociales para desmentir la noticia. “Bueno después de la noticia fake lanzada por @socialitet5 y después de aclararlo en la llamada que lógicamente no les intereso utilizar... aclaró por aquí “no estoy embrazada” si lo estuviera sería maravilloso y tengo claro que sería con @ertitocurro y que ya lo sabríais sin historias de exclusivas etc etc etc ...... de momento no hay bebé, pero quien quizás este año ya avisaremos”, escribía la modelo.

El tiempo será el que ponga las cosas en su sitio.