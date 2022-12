Sheila descubre los cuerpos sin ropa de sus pretendientes en ‘Para toda la vida’ y se lleva alguna sorpresa

Sheila Martori sigue buscando un amor eterno en Para toda la vida, el programa de Telecinco del que es absoluta protagonista. Un ir y venir de citas y momentos con sus pretendientes dispuestos a conquistarla a toda costa. Jesús Vázquez hacía acto de presencia para darle un sobre a Héctor que era el elegido para leer su contenido.

“Si el amor es verdadero, ningún obstáculo nos separa. Esta es la primera cita grupal y los elegidos para participar en dicha cita son Nacho, Carlos, Javier, Miguel Ángel, Teddy y, por último, un servidor, yo, Héctor”, leía obediente.

Pusieron camino a su cita y se reencontraron con una Sheila elegante con su vestido largo de raso blanco. Se iban a una sala donde había percheros con seis trajes, camisas y pajaritas con las que tenían que vestirse.

Chicos sin ropa

“La ropa interior, al final, es la extensión de un bañador, así que, no me he cortado un pelo”, aseguraba Nacho, el ingeniero con aspecto de Harry Potter.

“¿Nos cambiamos delante de ti o cómo? No lo entiendo”, preguntaba Javier sorprendido por la cita. Sheila le preguntaba si le daba vergüenza y tras negarlo, se puso manos a la obra.

Fue entonces cuando la protagonista pudo ver, por primera vez, el cuerpo solo vestido con ropa interior de sus pretendientes e hizo varios descubrimientos.

“La verdad es que he estado más pendiente de cambiarme que de otra cosa, pero también me he dado cuenta de que alguna miradita echa”, continuaba admitiendo Nacho.

Y es que él es uno de los que más ha sorprendido a Sheila. “Cuando he visto a Nacho de verdad, que yo no me lo esperaba para nada”, decía entre risas. “La primera vez que empiezo a ver torso, que empiezo a ver carne, de verdad y yo, bueno, bueno, bueno…”, aseguraba.

“Si necesitáis ayuda con alguna cosa, me decís, yo estoy aquí para ayudaros, para mirar”, les decía a sus pretendientes mientras llenaba unas copas de cava para brindar con ellos. Y Héctor la reclamaba y aunque alguno se quejaba, ella no dudaba a la hora de ayudarle a abrocharse los botones de la camisa.

“Estar cerca de Héctor es que suba la temperatura todo el tiempo”, aseguraba frente a las cámaras.

Ahora, ya conoce un nuevo aspecto de sus chicos.