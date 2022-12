Isabel Díaz Ayuso aparece en la final de ‘Got Talent’ y no todo el mundo se lo toma bien

Este martes hemos visto la final de Got Talent 8 que ha estado repleta de numerazos y grandes sorpresas. Uno de los grupos que llegó hasta este día fue el de Las niñas de Lola. Unas madrileñas que sienten un gran amor por el flamenco.

Pero más allá del baile, este cuadro flamenco nos ha demostrado que también pueden transmitir mensajes y conciencia social a través de su arte. Y lo han vuelto a hacer.

Las niñas de Lola han querido rendir homenaje, con su número de la final, a las personas mayores y a la fuerza de la palabra y lo han hecho con ese poderío que han ido demostrando a través de las diferentes galas en las que hemos ido viendo cómo se superaban baile a baile.

Una invitada especial

En esta ocasión, contaban con una espectadora inesperada que, además, tenía guardada una sorpresa para ellas.

“Tenemos una invitada muy especial que quiero que suba al escenario con vosotros y comparta este momento con vosotras porque quiere haceros una invitación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por favor”, invitaba Santi Millán a que subiera al escenario.

Y así lo hizo y se mostró muy cercana y cariñosa con todas las bailarinas. “Estoy totalmente emocionada porque todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, yo creo que es algo maravilloso y estoy muy orgullosa de todas ellas, la verdad”, dijo sobre ellas.

Invitación formal

Pero no todo eran palabras bonitas, tenía algo más para ellas: “Me gustaría invitaros, a la Puerta del Sol, cuando sea el 2 de mayo, la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos antes de que sigáis triunfando y triunfando y ya no os podamos alcanzar”.

Las niñas de Lola han recibido la invitación con mucha ilusión, aunque no todos los espectadores han entendido la presencia de la presidenta en el programa y así lo han hecho saber en redes sociales.

Isabel Díaz Ayuso en Masterchef, Isabel Díaz Ayuso en Got Talent... En todos lados menos en la mesa negociadora con los médicos, claro.



Blanqueamiento de los medios — Carlos (@CarlosE62081002) December 20, 2022 Mola, hoy en #GotTalent unas chicas han hecho un número homenajeando a los mayores y la dirección del programa ha decidido invitar a pie de escenario a Isabel Díaz Ayuso que negó la asistencia sanitaria a miles de mayores que murieron desatendidos en las residencias

Loco me dejan — JMP/🌌🌍🇪🇺🇪🇸🇵🇱🏠😘 (@JMPGCV) December 20, 2022 No entiendo por un programa de Talento tiene que llevar a Isabel Díaz Ayuso , no le encuentro el sentido



Ayuso es capaz de todo por unos segundos de televisión que pena que una cadena se preste a esto y siendo un programa para todos los públicos



#GotTalentFinal #GotTalent — Carlos Alvarado 🎬 (@bycarlosalvlob) December 20, 2022 Estoy muy cabreada con la TV de este dichoso país¿ Qué carajo hace Isabel Díaz Ayuso como invitada de honor en la final de Got Talent ? ¡Cómo blanquean a esta mujer!😡🤮 — Maica Valerio (@carvama) December 20, 2022 España es ver a Isabel Díaz Ayuso en la final de Got Talent. — Sandra Stranger (@sandrastranger) December 20, 2022 Muy vergonzoso, got talent haciendo campaña a Isabel Díaz Ayuso. Vomitivo. — Eneko Amundarain (@enesamundarain) December 20, 2022

Al margen de las críticas, ha sido una gran sorpresa para el grupo de baile que ya ha conseguido su primer contrato antes siquiera de haber terminado su paso por el programa. Así que, todos los que se han enamorado de su talento y su arte, ya saben que tendrán oportunidad de verlas de nuevo en el próximo puente de mayo.