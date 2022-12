Risto Mejide imita a James Bond en su foto oficial de las campanas con Mariló Montero: “Estás impresionante”

Ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para una de las noches más especiales del año. El 31 de diciembre todos estaremos pendientes a las pantallas de nuestros televisores para ver los modelitos que lucen algunas de las celebridades más conocidas de la industria, que se encargarán de dar las campanadas y augurar los mejores deseos para el próximo año.

Los encargados de dar las campanadas en Mediaset serán Risto Mejide y Mariló Montero, que ya han dejado muy claro que están más que listos para este momento. De hecho, hace unas horas, el publicista dejó claro en Got Talent lo que iba a llevar para este momento, y es la capa personalizada que le habían regalado durante el programa. "No, no, no, no, una cosa, me la voy a poner en las campanadas", decía.

Pero eso no es todo. Para dejarnos saber que ya están a tope con los preparativos de la noche del 31 de diciembre, Risto y Mariló han compartido la foto oficial de las campanadas al más puro estilo de James Bond. "Recién salidos del casino con 007. Preparados para dar LA campanada. Bellezón el de @marilo_montero, mientras yo hago lo que puedo", dice el escritor.

Su compañera de aventura también ha compartido la imagen en sus redes. "Pues nosotros, ya estamos listos...", añade Montero.

Numerosos compañeros y celebridades han inundado de halagos y piropos las respuestas de ambas publicaciones. Toñi Moreno, Bibiana Fernández, Paula Echevarría y Anne Igartiburu son algunos de los que han dejado sus mensajes bonitos. También lo han hecho algunos fans de ambos protagonistas. "Estás impresionante", dice uno de ellos. "Una pareja guapísima", añade otra seguidora.

Precisamente la ausencia de Anne es, sin duda, uno de los temas más sonados de este año. Y es que después de 17 años al frente, la presentadora no será la encargada de dar las campanadas en TVE. La sustituirán Ana Obregón y Los Morancos. Como era de esperar, las redes no tardaron en reaccionar tras conocerse la noticia.

Y tú, ¿ya tienes elegida la cadena de televisión que te acompañará en el final del 2022 y el principio del 2023? Además de los mencionados, Cristina Pedroche y Alberto Chicote también estarán en la pequeña pantalla, en concreto, en el programa de las campanadas de Atresmedia.