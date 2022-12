Manolo Tena y sus 5 canciones inolvidables

Su característica voz fue una de las más reconocidas y aclamadas de la Movida madrileña. Junto a Antonio Vega, Antonio Flores o Enrique Urquijo fue uno de los artistas más destacados del rock madrileño de la década de los 80.

Nacido en Badajoz un día como hoy hace 71 años,Tena se interesó por el rock and roll desde muy jovencito. Con su primer sueldo se compró una guitarra y se formó como autodidacta demostrando que tenía una gran sensibilidad.

A principios de los 80 formó parte de los grupos musicales Cucharada (1977-1981) y Alarma!!! (1983-1986), adquiriendo, con este último, una gran popularidad. Sin embargo, no fue hasta que empezó su carrera como solista en el año 1988, cuando Manolo Tena tocó la gloria; especialmente fue con Sangre española (1992), álbum que incluía el éxito del mismo nombre o Tocar madera, del que llegó a vender más de medio millón de copias. El lanzamiento y la gira posterior de Sangre española fue la época de máximo esplendor de Manolo.

Hombre tímido y "bastante normal", según él mismo se definía. Tuvo una vida de éxitos, fracasos y adicciones. El músico siempre reconoció además sus problemas de autoestima y declaró, en numerosas ocasiones, que esta fama arrolladora le sobrepasó y le empujó hacia el abismo de las drogas, en el que se mantuvo enganchado durante años. A causa de estos problemas de adicciones, permaneció unos años alejado de la actualidad musical. Sin embargo, en el año 2015 volvía a la vida pública presentar un nuevo trabajo: Casualidades.

Ha compuesto temas para Luz Casal, Miguel Ríos, Ana Belén, Joaquín Sabina o Rosario Flores. En 1995, formaría parte de la Junta Directiva de la SGAE, tras presentarse a las elecciones. Paralelamente a su trabajo como cantante, Manolo Tena también cultivó su faceta de escritor.

Para recordarle en un día como hoy, te proponemos un Top 5 de sus canciones más reconocidas, todas ellas pertenecientes a su segundo álbum de estudio en solitario y con el que vendió cerca de 800.000 copias, Sangre española.

1. Qué te pasa

Se trata de un tema que guarda ciertas similitudes con el All That Heaven Will Allow, de Bruce Springsteen.

MANOLO TENA "QUÉ TE PASA"

2. Loco Por Verte

Esta canción se coló en el subconsciente de aquella época y no había nadie que no se supiera estrofas de la canción (si no la canción entera). Este tema triunfó en radios y garitos dejando a todos los oyentes creyendo volverse 'locos'.

MANOLO TENA "LOCO POR VERTE"

3. Sangre española

Fue una canción escrita para Rosario Flores. Después del fracaso de Tan raro (1988), su disco de rock urbano grabado bajo el sello de Elígeme Records de Joaquín Sabina) y mudarse a Miami, a los cuatro años recibió la llamada de Sony Music Entertainment, y, con ella, una nueva oportunidad.

Manolo Tena - "Sangre española" (1993) HD

4. Tocar madera

Se trata del hit por antonomasia de Sangre española. "Cuando es viernes, cuando es martes, no te cases, no te embarques, si alguien te mira mal, si alguien tira la sal y no es por superstición, ni miedo a la maldición, pero de todas maneras... tocar madera".

Manolo Tena - "Tocar madera" (1993) HD

5. Quiero beber y no olvidar

Se trata de una de las canciones más sentidas e intensas del músico. En su letra colaboró Pancho Varona.

MANOLO TENA "QUIERO BEBER Y NO OLVIDAR"

El último concierto que dio Manolo Tena fue el 19 de marzo en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, apenas unas semanas antes de fallecer. Allí actuó sentado porque ya le faltaban las fuerzas y cuando llegó a Madrid, prácticamente se fue directo al hospital. El compositor y músico fallecía el 4 de abril de 2016 a los 64 años de edad en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a consecuencia de un cáncer de hígado y del que no quiso tratarse.